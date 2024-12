Zorza polarna nad Polską w Sylwestra! O której godzinie patrzeć w niebo?

Co się dzieje?

Zorza polarna nad Polską w Sylwestra! Zobacz, gdzie będzie najlepiej widoczna po godzinie 22

Czy widziałeś kiedykolwiek na własne oczy zorzę polarną? Kolorowe niebo to coś, co wielu z nas bardzo chciałoby obejrzeć, ale w Polsce zorza polarna występuje rzadko. Teraz jednak będzie okazja zobaczyć ją u nas! I to w samą sylwestrową noc. Tej nocy, z 31 grudnia na 1 stycznia, w Polsce może wystąpić spektakularne zjawisko zorzy polarnej. Wszystko przez silną burzę magnetyczną. Gdzie będzie największa szansa na wypatrzenie zorzy polarnej w Polsce w Sylwestra? W centralnej i południowej Polsce, gdzie noc najprawdopodobniej będzie pogodna. Na północy ma być niestety najwięcej chmur. Poświęcona astronomicznym ciekawostkom strona "Z głową w gwiazdach" informuje, że "w sylwestrową noc możliwe są kosmiczne fajerwerki".

"To otwiera szansę na obserwacje zorzy polarnej z terenu całej Polski najbliższej nocy"

"Po serii silnych rozbłyskach (w tym klasy X) na Słońcu, prognozowana jest burza magnetyczna o sile G2-G3. To otwiera szansę na obserwacje zorzy polarnej z terenu całej Polski najbliższej nocy" - pisze Karol Wójcicki, popularyzator wiedzy o astronomii. Jego zdaniem zorza będzie widoczna poza terenami miejskimi. Również Amerykańskie Centrum Prognozowania Pogody Kosmicznej Narodowej Administracji Oceanicznej i Atmosferycznej (NOAA) informuje o silnej burzy magnetycznej. Słońce wyrzuciło w stronę Ziemi wielki obłok plazmy już 29 grudnia, a dziś po godzinie 22 możemy zacząć spoglądać w niebo, próbując dostrzec zorzę polarną w Polsce.

