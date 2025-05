Co zrobią wyborcy Sławomira Mentzena? Zostali zapytani wprost

Sławomir Mentzen, zdobywając blisko 15% głosów, stał się języczkiem u wagi przed drugą turą wyborów prezydenckich. Zdając sobie sprawę z siły swojego elektoratu, zaprosił do rozmów Karola Nawrockiego i Rafała Trzaskowskiego, przedstawiając im listę ośmiu postulatów. Dotyczą one m.in. kwestii dostępu do broni, polityki gotówkowej i podejścia do wojny w Ukrainie. Odpowiedź kandydatów na te propozycje może zaważyć o poparciu dużej części wyborców Mentzena.

Na co stawiają młodzi wyborcy?

Przemysław, 18-letni licealista z województwa świętokrzyskiego, podkreśla w rozmowie z Radiem Zet, że głosował na Mentzena ze względu na bliskość światopoglądową. "To były moje pierwsze wybory. Mam poglądy konserwatywno-liberalne, więc wybierałem między Mentzenem, Jakubiakiem i Braunem. Mentzen miał największe szanse, a chciałem kogoś spoza PO i PiS." Młody wyborca krytycznie ocenia rządy obu głównych partii, zarzucając PiS-owi afery i ingerencję w sądownictwo, a PO brak reformatorskiego zapału. Docenia natomiast jasne stanowisko Mentzena w kwestiach bezpieczeństwa i ochrony granic.

Bartłomiej, 23-letni student z Łodzi, deklaruje udział w drugiej turze i oddanie głosu na Karola Nawrockiego.

- Bardziej zgadzam się z nim pod względem poglądów. Trzaskowskiego uważam za niewiarygodnego, dostosowującego wypowiedzi do opinii publicznej - mówił w rozmowie z Radiem Zet.

Kobiety zabrały głos

Beata Kielak, 47-letnia pracownica firmy transportowej ze Stoczka Łukowskiego, podkreśla potrzebę "świeżości" w polityce.

- Podoba mi się jego podejście do walki z imigrantami. Widać, że zależy mu na bezpieczeństwie naszych rodaków." Pani Beata obawia się polityki migracyjnej Unii Europejskiej i uważa, że prezydent powinien skupić się na problemach Polaków - stwierdziła.

Danuta Żuk, 64-letnia właścicielka sklepu spożywczego, również ze Stoczka Łukowskiego, docenia niezależność finansową Mentzena.

- Wybrałam go, bo to jedyny kandydat, który nie poszedł do polityki dla pieniędzy. Chce przełamać rządy PO i PiS i dokonać realnej zmiany - oceniła.

Dla pani Danuty, Mentzen jest symbolem zmiany i gwarancją, że polityka nie będzie jedynie sposobem na wzbogacenie się.

Wygląda na to, że wyborcy Sławomira Mentzena to zróżnicowana grupa, dla której ważne są zarówno kwestie ideologiczne, jak i pragmatyczne. Ich decyzje w drugiej turze wyborów prezydenckich mogą okazać się kluczowe dla ostatecznego wyniku.

