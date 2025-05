Daniel Nawrocki zorganizował konkurs! Udział może wziąć każdy

Jarosław Kaczyński na marszu Nawrockiego. "To jest sprawa arcyważna"

Wpis Daniela Nawrockiego pojawił się na platformie X w niedzielę rano i natychmiast zaczął zbierać komentarze. Akcja jest prosta: kto ma mema związanego z kampanią prezydencką 2025 – własnego albo po prostu zabawnego – wrzuca go pod postem. Najlepsze trafią do oficjalnego podsumowania kampanii. A dokładniej: do „podsumowania w MEMACH”.

„Robię podsumowanie kampanii... W MEMACH. Jeśli trafił Ci się jakiś mem związany z tą kampanią — Twój albo taki, który po prostu zapadł Ci w pamięć — wrzuć go w komentarzu! Najlepsze (i najzabawniejsze) trafią do oficjalnego podsumowania!” – napisał Nawrocki junior, oznaczając wszystko hashtagiem #Nawrocki2025.

Kampania prezydencka 2025 w krzywym zwierciadle. Internauci ruszyli z komentarzami

W komentarzach pod postem ruszyła lawina. Pojawiły się memy z debat, wystąpień publicznych, przejęzyczeń kandydatów i internetowych „klasyków”. Są też przeróbki grafik wyborczych, złośliwe komentarze o konkurentach i wyciągnięte z sieci obrazki, które stały się viralami w ostatnich tygodniach.

Dla sztabu Karola Nawrockiego to ruch z wyraźnym dystansem do siebie i jednocześnie próba dotarcia do młodszych wyborców, którzy z polityką najchętniej rozmawiają… obrazkami.

Symboliczna władza mema. Kto będzie hitem tej kampanii?

W kampanii prezydenckiej 2025 nie brakuje postaci, które zasłużyły na memiczne „uwiecznienie”. Od wystąpień Grzegorza Brauna, przez debatowe spięcia Trzaskowskiego z Mentzenem, po głośny „strzał w dziąsło” Karola Nawrockiego. To wszystko już żyje własnym internetowym życiem. Teraz ma szansę trafić do „oficjalnego podsumowania”, które przygotowuje jego syn.

To pierwszy tak otwarty konkurs zorganizowany przez osobę tak blisko związaną z jednym z głównych kandydatów. I wygląda na to, że internauci go pokochali. Post Nawrockiego ma już tysiące interakcji.

Jak wziąć udział?

Zasady są proste:

Znajdź mema związanego z kampanią – własnego lub znalezionego w sieci.

Wklej go w komentarzu pod postem @DanielNawrocki na X.

Czekaj, aż znajdzie się w wielkim finałowym podsumowaniu kampanii Nawrockiego!

Kto się śmieje, ten… głosuje?

Akcja Daniela Nawrockiego to nie tylko próba rozluźnienia atmosfery po gorącej kampanii. To także celny ruch komunikacyjny, polityka nie kończy się dziś w telewizji czy na wiecu. Dziś trwa tam, gdzie są ludzie w komentarzach, memach i skrótach 20-sekundowych.

A że internauci mają pamięć do memów lepszą niż do programów wyborczych – może właśnie to zostanie z nami na dłużej niż oficjalne deklaracje.

🎯 Robię podsumowanie kampanii… w MEMACH.Jeśli trafił Ci się jakiś mem związany z tą kampanią — Twój albo taki, który po prostu zapadł Ci w pamięć — wrzuć go w komentarzu!Najlepsze (i najzabawniejsze) trafią do oficjalnego podsumowania! 🔥#Nawrocki2025— Daniel Nawrocki (@DanielNawrocki_) May 25, 2025

