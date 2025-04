"Debata wyrównuje, daje szansę wszystkim kandydatom". Komentarze po debacie "Super Expressu"

Jeżeli chodzi o faworytów do drugiej tury, to oni przyjęli pozycję, by utrzymać się w czołówce, i nie zaliczyć wtopy. Na tym się koncentrowali, było to widać u Rafała Trzaskowskiego o było widać u Karola Nawrockiego. (...) Wiadomo, że są ci którzy są bliżej fotela prezydenckiego i są ci dalej, debata niejako wyrównuje, daje szanse wszystkim kandydatom. Z tego puntu widzenia, ci kandydaci nie z pierwszej trójki czy dwójki, mają szansę zaprezentować siebie w ciekawy sposób. W przebiegu drugiej tury znaczenie będzie miał wynik trzeciego kandydata - dodał.