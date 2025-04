Debata przedwyborcza w Końskich. Dantejskie sceny pod halą sportową!

Przed godz. 21 rozpoczęła się druga piątkowa debata prezydencka w Końskich (Świętokrzyskie). Na zaproszenie przez kandydata KO Rafała Trzaskowskiego przyjechał popierany przez PiS Karol Nawrocki.

Na debatę do hali sportowej w Końskich przyjechali też: kandydat Trzeciej Drogi Szymon Hołownia, kandydatka Nowej Lewicy Magdalena Biejat, była posłanka SLD Joanna Senyszyn, Marek Jakubiak (Wolni Republikanie), Krzysztof Stanowski i Maciej Maciak.

Awantura przed debatą w Końskich

Przed debatą do hali, w której ma odbyć się wydarzenie, zaraz po wejściu Karola Nawrockiego, do budynku próbowali wejść dziennikarze TV Republika. Ochrona pracująca w budynku starała się zamknąć drzwi, ale było to niemożliwe.

Jak podaje Wirtualna Polska, dziennikarze TV Republika wykorzystali fakt, że na debatę transmitowaną przez TVP, TVN24 i Polsat News, wjeżdżał Szymon Hołownia i Karol Nawrocki. Wbiegli za bramę, gdzie doszło do przepychanek z ochroną. - "Jesteśmy największą telewizją w Polsce" - mówił mężczyzna, który próbował siłą wejść do budynku.- "To nie znaczy, że masz używać pięści - padło w odpowiedzi. - "Co wy robicie? Pan się dobrze czuje? Pan jest chory!" - krzyczeli biorący udział w przepychance.

Przed halą słychać było też okrzyki: "Wolne media". Gdy pojawił się Krzysztof Stanowski, początkowo także doszło do przepychanek, ale ostatecznie dziennikarz wszedł do hali. Na miejsce przyjechała policja. Pan Tomasz ze sztabu Rafała Trzaskowskiego twierdził, że został uderzony przez dziennikarza TV Republika.

Z kolei pracownicy TV Republika twierdzą, że to jeden z nich, Michał Gwardyński, został zaatakowany.

