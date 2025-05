Debata "Super Expressu" zaostrzyła apetyt widzów! Polacy chcą więcej takich pojedynków

Debata Biejat kontra Hołownia w Gdyni. To publiczność zadawała pytania

Warto przypomnieć, że debata "Super Expressu" odbyła się na zupełnie nowych zasadach: bez pytań od dziennikarzy, a z pytaniami zadawanymi tylko przez uczestników. Każdy z nich mógł zadać dwa pytania dowolnemu konkurentowi, a jedno wcześniej wylosowanemu rywalowi.

To spowodowało, że doszło do wielu interesujących starć między poszczególnymi politykami. Najbardziej gorąca atmosfera zapanowała między Rafałem Trzaskowskim i Karolem Nawrockim oraz między Szymonem Hołownią i Sławomirem Mentzenem. Nie zabrakło także mocnych momentów z udziałem Macieja Maciaka czy Grzegorza Brauna. Jak się okazało, forma strać jeden na jeden przypadła Polakom do gustu!

Takie "pojedynki" kandydatów na prezydenta chcą zobaczyć Polacy!

W naszym sondażu przeprowadzonym przez Instytut Badań Pollster spytaliśmy wyborców, jakie pary kandydatów chcieliby zobaczyć w debacie, w której udział bierze tylko dwóch rywali. Każda osoba mogła wskazać trzy takie pary.

Jak się okazuje, najwięcej osób chciałoby zobaczyć debatę Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego - to 36 proc. Na drugim miejscu znalazła się debata Rafała Trzaskowskiego i Sławomira Mentzena z wynikiem 25 proc., a podium zamyka debata Rafała Trzaskowskiego i Szymona Hołowni, na którą wskazało 21 proc. badanych.

Pozostałe miejsce:

Karol Nawrocki - Sławomir Mentzen 19%

Szymon Hołownia - Sławomir Mentzen 16%

Karol Nawrocki - Szymon Hołownia 13%

Grzegorz Braun - Sławomir Mentzen 8%

Magdalena Biejat - Rafał Trzaskowski 8%

Grzegorz Braun - Rafał Trzaskowski 7%

Krzysztof Stanowski - Rafał Trzaskowski 6%

Wszystkich kombinacji było 156, a na potrzeby sondażu wybrano 10 najczęstszych wyborów. Jak widać, Polacy bardzo chcieliby zobaczyć, jak kandydaci nawzajem zbijają swoje argumenty czy dyskusją nad najważniejszymi dla kraju sprawami.

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster w dniach 28-29.04.2025 roku metodą CAWI na próbie 1007 dorosłych Polaków. Struktura próby była reprezentatywna dla obywateli Polski w wieku 18+. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł około 3%.

