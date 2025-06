Znamy już pierwsze sondażowe wyniki wyborów IPSOS. Pierwsze wyniki wyborów prezydenckich w 2025 zostały zaprezentowane m.in. na antenach TVP Info, TVN24 i Polsat News. Zgodnie z podanymi sondażowymi wynikami exit poll z badań przeprowadzonych przez IPSOSw wybory wygrał wyborach Rafał Trzaskowski (50,3 proc.), zaś jego konkurent Karol Nawrocki (49,7 proc.)przegrał w drugiej turze.

Jednak, co ciekawe telewizja Republika zamówiła własne badania, które dla niej zebrała i zanalizowała sondażownia OGB (Ogólnopolska Grupa Badawcza). Jakie są wyniki OGB? Oto one:

Rafał Trzaskowski - 50,17%

Karol Nawrocki 49,83%

Jak podaje press.pl firma OGB realizuje np. badania społeczne i analizy rynku na potrzeby firm. Zrzesza trzy marki badawcze: Instytut Badań Spraw Publicznych, Instytut Badań Samorządowych oraz Instytut Badań Zmian Społecznych.

Przypomnijmy, że że wyniki wyborów prezydenckich exit poll są przygotowywane przez sondażownie na podstawie badań opinii publicznej. Często są zbliżone do oficjalnych wyników, które podaje PKW. Co jednak najistotniejsze, możemy poznać te wyniki tuż po zakończeniu głosowania, ciszy wyborczej i zamknięciu lokali wyborczych. Co więcej, niedługo po nich poznamy tzw. late poll. To wyniki, które uwzględniają prawdziwe wyniki z komisji wyborczych. Mamy je poznać około północy.

Jakie kompetencje ma prezydent w Polsce? Wśród kompetencji prezydenta RP znajdują się: