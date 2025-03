Spis treści

Głosowanie korespondencyjne w wyborach prezydenckich 2025

15 stycznia 2025 w Dzienniku Ustaw ukazało się postanowienie Marszałka Sejmu dotyczące terminu wyborów prezydenckich w 2025 roku. Oznacza to, że 18 maja 2025 roku będziemy wybierać nowego prezydenta RP. Przewidziany jest też termin II tury wyborów, która będzie konieczna w sytuacji, gdy żaden ze zgłoszonych kandydatów nie przekroczy 50 procent poparcia - w takim wypadku Polacy ponownie udadzą się do urn 1 czerwca. Zarówno w pierwszej, jak i drugiej turze wyborów można zagłosować korespondencyjnie. Nie jest to jednak opcja możliwa dla wszystkich wyborców. Jak zgłosić się do głosowania korespondencyjnego? Kto może głosować korespondencyjnie? Jak to zrobić? Na te i inne pytania odpowiadamy poniżej!

Jak głosować korespondencyjnie?

Aby zagłosować korespondencyjnie w wyborach prezydenckich 2025 roku trzeba spełnić trzy ogólne warunki. Dana osoba:

ma polskie obywatelstwo,

w dniu wyborów będzie przebywać w Polsce,

ma czynne prawo wyborcze - ukończyła 18 lat i może głosować w danych wyborach.

Dodatkowo dana osoba spełnia jeden z dodatkowych warunków:

posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym,

jest osobą sprawną ruchowo, ale w dniu głosowania będzie mieć ukończone 60 lat,

przebywa na kwarantannie lub w izolacji.

Pakiet do głosowania korespondencyjnego powinien trafić do wyborcy nie później niż sześć dni przed dniem głosowania. W przypadku osób, które przebywają na kwarantannie/izolacji to dwa dni przed 18 maja 2025 roku. W jego skład wchodzą: koperta zwrotna, karty do głosowania, koperta na kartę do głosowania, instrukcja głosowania i oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu. Należy pamiętać, że osoba z niepełnosprawnością składając wniosek ws. głosowania korespondencyjnego ma prawo zażądać dołączenia do pakietu wyborczego nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a.

Jak wygląda głosowanie korespondencyjne?

Wyborca głosujący korespondencyjnie po wypełnieniu karty do głosowania wkłada ją do koperty na kartę do głosowania, którą zakleja, a następnie kopertę tę wkłada do koperty zwrotnej łącznie z podpisanym oświadczeniem i przesyła ją do właściwej obwodowej komisji wyborczej. Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych kopertę zwrotną przekazuje przedstawicielowi operatora pocztowego. Wyborca z niepełnosprawnością oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat może także przekazać kopertę zwrotną w ten sposób.

Wniosek o głosowanie korespondencyjne. Jak złożyć?

W przypadku chęci skorzystania z głosowania korespondencyjnego w tegorocznych wyborach, należy to zgłosić nie później niż 13 dni przed datą wyborów komisarzowi wyborczemu. Oznacza to, że osoby, które chcą skorzystać z tego prawa, w przypadku wyborów prezydenckich, muszą dokonać tego do 5 maja 2025 roku. Wyjątkiem są osoby, które przebywają na kwarantannie/izolacji, które zamiar głosowania korespondencyjnego mogą zgłosić do piątego dnia przed dniem wyborów. WAŻNE! Chęć udziału w wyborach korespondencyjnych w II turze trzeba zgłosić oddzielnym wnioskiem. Ten należy złożyć do 10 dnia przed dniem wyborów, czyli najpóźniej 22 maja.

Wniosek o głosowanie korespondencyjne zawsze składamy do komisarza wyborczego właściwego dla naszego adresu głosowania. Złożyć go możemy zarówno online (jeszcze nieaktywna opcja w mObywatelu) lub osobiście, a także za pośrednictwem poczty.

Kiedy nie można głosować korespondencyjnie?

Głosowanie korespondencyjne nie jest możliwe m.in. w obwodach głosowania utworzonych w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych, domach studenckich. Głosowanie korespondencyjne jest wyłączone także w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich. Nie skorzystasz także z głosowania korespondencyjnego, jeśli zdecydujesz się na głosowanie przez pełnomocnika.

