Gwiazdowie dali 140 000 na Nawrockiego. Niezwykła hojność legendarnych opozycjonistów

Majątek Szymona Hołowni. Jak zarabia lider Polski 2050 i co wykazał w oświadczeniu majątkowym?

W ubiegłym roku Gwiazdowie przelali na konto PiS ponad sto tysięcy złotych, teraz wykazali się jeszcze większą hojnością i wsparli komitet wyborczy Karola Nawrockiego astronomiczną jak na parę emerytów kwotą prawie 140 tysięcy złotych. Joanna Duda – Gwiazda mówi nam, że do takiej decyzji skłoniło ich między innymi odebranie PiS budżetowe subwencji. - Kluczowe jest jednak to, że popieramy Nawrockiego. Znamy go od lat. Jedynym miejscem w Gdańsku gdzie odbywały się patriotyczne wydarzenia było muzeum zarządzane właśnie przez Karola Nawrockiego – słyszymy od byłej opozycjonistki.

- Albo się popiera coś, bo się uważa, że jest słuszne, albo nie. Nigdy nie żal mi pieniędzy. Pieniądze są po to, żeby je wydawać – dodaje z rozbrajającą szczerością Joanna Duda – Gwiazda. Warto dodać, że dwa lata temu Sąd Najwyższy przyznał Andrzejowi Gwieździe 1,3 mln zł zadośćuczynienia i odszkodowania za aresztowanie w latach 80.

Andrzej Gwiazda na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych był jednym z liderów opozycji. 29 kwietnia 1978 r. wspólnie z Antonim Sokołowskim i Krzysztofem Wyszkowskim ogłosił deklarację Komitetu Założycielskiego Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża. Później był min. współautorem 21 postulatów sierpniowych. Po wprowadzeniu stanu wojennego przez ponad rok był internowany, a po zwolnieniu został tymczasowo aresztowany pod koniec 1982 roku.

