Wybory 2025. Kiedy odbędą się wybory prezydenckie?

Wybory 2025 odbędą się wiosną, a dokładnie 18 maja udamy się do lokali wyborczych, by oddać głos w I turze wyborów. Ewentualna II tura, zgodnie z rozporządzeniem Marszałka Sejmu, zaplanowana jest na 1 czerwca. Oba terminy zgodnie z przepisami są wyznaczone na dni ustawowo wolne od pracy, czyli w tym przypadku niedziele.

Wybory prezydenckie 2025. Jak głosować w wyborach?

Zgodnie z Konstytucją, wybory prezydenckie są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym. Głosować będziemy więc na jednego z zatwierdzonych przez PKW kandydatów na prezydenta. Osoba, która w I turze wyborów zdobędzie ponad 50 proc. oddanych ważnych głosów lub w II turze zdobędzie większą liczbę głosów, zostanie kolejnym prezydentem Polski. Prezydent Rzeczpospolitej wybierany jest na pięcioletnią kadencję i może być ponownie wybrany tylko raz.

Jak wypełnić kartę do głosowania? Jak prawidłowo oddać głos w wyborach prezydenckich?

Kodeks wyborczy mówi jasno, że wyborca oddaje głos na jednego z kandydatów, którego nazwisko znajduje się na karcie do głosowania, stawiając na karcie do głosowania znak „x” w kratce z lewej strony, obok jego nazwiska. Na karcie do głosowania wyborca znajdzie wymienione w kolejności alfabetycznej nazwiska i imiona zarejestrowanych kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej.

Kiedy karta do głosowania jest nieważna? Głos nieważny w wyborach

Nie każdy oddany w wyborach głos jest ważny. Może się zdarzyć, że będzie on nieważny, jeżeli nieprawidłowo zaznaczymy nazwisko kandydata. Kiedy oddany w wyborach głos jest nieważny? Jeśli przy nazwisku wybranego kandydata postawimy inny znak niż "x". Państwowa Komisja Wyborcza podaje, że zdarza się, że wyborcy zaznaczają "+" lub tzw. ptaszka. Takie znaki powodują, że oddany głos jest nieważny. Nieważny jest też np. głos oddany na więcej niż jednego kandydata. Tak samo będzie w sytuacji nieumieszczenia znaku "x" przy żadnym z nazwisk kandydatów.

Jak prawidłowo wrzucić kartę do urny wyborczej?

Wbrew pozorom to nie takie oczywiste. Sporo osób nie chce, aby po wrzuceniu karty do przezroczystej urny od razu było widać, jak głosowały. To naturalne, bo wybory są tajne. Dlatego najlepiej po oddaniu głosu złożyć kartę do głosowania na pół i dopiero wrzucić ją do urny. Państwowa Komisja Wyborcza podaje też, że "karty do urny wyborczej należy wrzucać tak, aby strona zadrukowana nie była widoczna". Można też poprosić komisję o kopertę i po oddaniu głosu kartę włożyć do koperty i dopiero wrzucić do urny wyborczej. Wtedy mimo że urna wyborcza jest przezroczysta, zasada tajności głosowania, na pewno zostanie zachowana.