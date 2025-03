Kto może zostać prezydentem RP? Przepisy Konstytucji jasno to określają

Proces zmiany adresu głosowania należy zacząć od ustalenia naszego docelowego adresu głosowania, czyli do którego obwodu głosowania jesteśmy zapisani na stałe. Co powinniśmy zrobić, aby sprawdzić, gdzie możemy oddać głos? Najprościej będzie skorzystać z aplikacji mObywatel lub serwisu mobywatel.gov.pl. Tam, w odpowiednich zakładkach, znajdziemy informacje z Centralnego Rejestru Wyborczego. Więcej na ten temat znajdziesz w naszym artykule: Jak sprawdzić, gdzie głosować w wyborach? Gdzie jest moja komisja wyborcza?

Dlaczego jest to ważne? Dzięki informacji o naszym stałym adresie głosowania ustalimy, czy powinniśmy dokonać wyłącznie pojedynczej zmiany (na te wybory), czy też konieczna będzie stała zmiana (np. nie jesteśmy już dostępni pod tym adresem i nigdy nie będziemy głosować w przypisanej nam komisji wyborczej).

Jak zmienić miejsce głosowania? Warunki

Aby zagłosować poza miejscem zamieszkania lub zameldowania - np. gdy nie mieszkamy tam, gdzie mamy meldunek lub po prostu w czasie wyborów będziemy przebywać w innym mieście na urlopie czy w celach zawodowych - musimy złożyć specjalny wniosek. Aby to zrobić, musimy spełniać określone warunki, o których mówi ustawa. Osoba chcąca zmienić miejsce głosowania musi:

posiadać polskie obywatelstwo,

stale mieszkać na terenie gminy, gdzie nie jest zameldowana na stałe,

w dniu wyborów mieć skończone 18 lat.

Ponadto w sprawie tej osoby:

sąd ani Trybunał Stanu nie orzekły o pozbawieniu praw wyborczych,

nie zostało orzeczone ubezwłasnowolnienie.

Głosowanie poza miejscem zamieszkania lub zameldowania. Jak złożyć wniosek?

Zmiana adresu głosowania wymaga złożenia specjalnego wniosku. Możemy to zrobić zarówno online, jak i w urzędzie. Należy jednak wcześniej podjąć decyzję, czy będziemy wnioskować o jednorazową zmianę miejsca głosowania czy zmianę stałego obwodu głosowania. Jeśli zdecydujemy się na załatwienie tej sprawy stacjonarnie:

wniosek o jednorazowe głosowanie poza miejscem zamieszkania lub zameldowania składamy w urzędzie miasta lub gminy, w której będziemy przebywać w dniu wyborów,

składamy w urzędzie miasta lub gminy, w której będziemy przebywać w dniu wyborów, wniosek o zmianę miejsca głosowania na stałe składamy w urzędzie gminy, na terenie której mieszkamy na stałe.

Wypełniając odpowiedni wniosek, musimy podać kilka danych, m.in. swoje imię, nazwisko oraz numer PESEL. Musimy wskazać także adres, pod którym będziemy przebywać w dniu wyborów (jednorazowa zmiana) lub wypełnić oświadczenie o adresie stałego zamieszkania (stała zmiana obwodu). Z wypełnionym wnioskiem powinniśmy udać się do urzędu. Organ ma pięć dni, aby ustosunkować się do naszego wniosku.

Wniosek o zmianę miejsca głosowania możemy również złożyć online. Konieczne do tego będzie posiadanie konta na Profilu Zaufanym, bo to za jego pośrednictwem złożymy wniosek. Zgodnie z informacjami, które są na stronie rządowej, w obu przypadkach można to zrobić w czterech krokach:

Kliknij Złóż wniosek o jednorazowe głosowania poza miejscem zamieszkania/ Złóż wniosek o zmianę miejsca głosowania na stałe. Zaloguj się swoim profilem zaufanym. Podaj adres, pod którym będziesz przebywać w dniu wyborów. / Podaj swój adres stałego miejsca zamieszkania i zaznacz oświadczenie, że mieszkasz pod tym adresem na stałe. Sprawdź wniosek i podpisz go elektronicznie.

Potwierdzenie złożenia wniosku otrzymasz na swoją skrzynkę ePUAP.

Do kiedy można zmienić miejsce głosowania?

Zgodnie z przepisami wniosek o zmianę miejsca głosowania na stałe można złożyć w dowolnym momencie z założeniem 5-dniowego marginesu na podjęcie decyzji przez urząd. O jednorazowe głosowanie poza miejscem zamieszkania należy złożyć na 44 dni przed dniem wyborów, ale nie później niż 3 dnia przed dniem wyborów.

WAŻNE! Jeśli w wyborach prezydenckich 2025 zostanie przeprowadzona II tura, konieczne będzie ponowne złożenie wniosku o głosowanie poza miejscem zamieszkania - określenie "jednorazowe" należy traktować bardzo dosłownie, bo umożliwia nam to tylko jedno głosowanie (w przypadku dwóch tur wyborów będą to dwa oddzielne głosowania). Wtedy wniosek należy złożyć na 13, ale nie później niż na 3 dni przed ponownym głosowaniem.

