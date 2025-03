Krzysztof Stanowski na przestrzeni lat ewoluował z dziennikarza sportowego do poważnego przedsiębiorcy. W tym czasie stał się też posiadaczem znaczącego majątku! Gdy w założonym przez niego Kanale Zero prowadzona była debata o mieszkalnictwie, przyznał on szczerze, ile nieruchomości posiada. Okazuje się, że wspólnie z żoną posiada łącznie aż dziewięć nieruchomości (gdzie jedno z mieszkań położone jest za granicą). Dodatkowo Stanowski zdradził, że niegdyś zarobił około 30 tysięcy na flippowaniu (zakupie mieszkania, po czym odsprzedaniu go z zyskiem po renowacji). Ostatecznie doszedł jednak wówczas do wniosku, że nie chce zarabiać w ten sposób.

Zobacz: Kim jest Krzysztof Stanowski? Biografia, kariera i życie prywatne

Gdzie mieszka Krzysztof Stanowski?

Krzysztof Stanowski może się pochwalić bardzo eleganckim i nowoczesnym domem pod Warszawą (w gminie Lesznowola). Dziennikarz mieszka w pięknym miejscu, bo jego dom jest otoczony lasem (wszędzie rosną piękne, wysokie sosny). Sam pochwalił się 9 marca w sieci, dodając swoje zdjęcie na tle drzew. - Różne rzeczy ludzie sobie kupują, gdy dopada ich kryzys wieku średniego. Ja dokupiłem sobie więcej lasu - napisał. Sam dom robi duże wrażenie, bo jest zaprojektowany w nowoczesnym, prostym stylu. Dużo tam szkła, ale we wnętrzach są też drewniane elementy, które dodają przytulnego charakteru. Wiadomo, że Stanowski lubi spędzać czas z rodziną w salonie z kominkiem opalanym drewnem, który jest połączony z jadalnią i kuchnią. Przez panoramiczne okna wpada tam mnóstwo naturalnego światła, dzięki czemu domownicy mogą podziwiać zieleń i obserwować zmieniające się pory roku.

W galerii poniżej możecie zobaczyć, jak mieszka Krzysztof Stanowski:

Krzysztof Stanowski - majątek, zarobki

Dokładna wartość majątku Stanowskiego jest, naturalną koleją rzeczy (brak obowiązku składania oświadczeń majątkowych) nieznana. Wiadomo jednak, że po odejściu z "Kanału Sportowego" założył nowy kanał, który ma ponad 1,5 subskrybentów. Dziennikarz cztery dni po starcie "Kanału Zero" w lutym 2024 zdradził, że w tym czasie zarobił około 115 tysięcy złotych. Według danych ujawnionych przez niego później, w 2024 r. firma osiągnęła imponujące przychody w wysokości 26 mln zł, już po odliczeniu kosztów prowizji, wynagrodzeń dla domów mediowych i pośredników (trzeba jednak podkreślić, że jest to przychód całego przedsięwzięcia, nie zaś osobiste wynagrodzenie właściciela).

Sprawdź: Na jakie poparcie może liczyć Krzysztof Stanowski? Można się zdziwić

Oprócz tego Stanowski jest także właścicielem między innymi portalu Weszło.pl (choć jak informowaliśmy, planuje jej sprzedaż, WIĘCEJ: Krzysztof Stanowski potwierdza doniesienia "Super Expressu". Dziennikarz sprzedaje spory pakiet) oraz biura podróży. Znaczącym projektem okazał się również KTS Weszło - klub piłkarski założony w 2018 r. Stanowski wprowadził innowacyjny model biznesowy, sprzedając część udziałów kibicom za kwotę 4,5 mln zł. Obecnie klub występuje w IV lidze mazowieckiej.

Autor:

Sonda Zagłosowałbyś na Krzysztofa Stanowskiego w wyborach prezydenckich 2025? Tak Nie Nie wiem