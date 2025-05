i Autor: Super Express (4), SHUTTERSTOCK Wybory prezydenckie

Prezentujemy wyniki

Jeden z ostatnich sondaży prezydenckich. Kto zwycięży?

Kampania wyborcza powoli dobiega końca. Już 18 maja Polacy wybiorą się do urn, by zadecydować, kto zostanie nowym prezydentem RP. Kto ma największe szanse na wygraną? Sprawdzono to w jednym z ostatnich sondaży.