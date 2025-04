Karol Nawrocki już na miejscu! Ma doskonały humor

Karol Nawrocki pojawił się pod studiem na około 20 minut przed rozpoczęciem debaty "Super Expressu". Od kiedy wysiadł z samochodu otoczyli go dziennikarze, a prezes IPN powitał ich serdecznym uśmiechem. Chętnie odpowiadał na pytania w drodze na ściankę, a już na ściance udzielił kilku wypowiedzi.

- Każdy jest ważny i każdy reprezentuje inną grupę społeczną. mam tylko trzy pytania więc będę musiał wybrać. Fajnie, że się spotkaliśmy - powiedział między innymi.

Widać, że Karol Nawrocki z szacunkiem odnosi się do swoich rywali i wydaje się nie mieć tremy. Nic dziwnego! W końcu od początku kampanii miał okazję wiele razy zabierać głos przed tłumem słuchaczy oraz przed kamerami. Zdaje się także pałać optymizmem i pewnością siebie. Czy uda mu się utrzymać opanowanie i dobry humor do samego końca debaty? Zapraszamy do oglądania!

