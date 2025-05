Kim jest Sławomir Mentzen? Ma niezwykle ciekawy życiorys

Historia biznesowa Sławomira Mentzena rozpoczęła się w 2011 roku, kiedy to przejął likwidowany kantor na toruńskiej Starówce. Jak sam wspomina, "zysk zainwestował w uruchomienie sklepu z bronią z namowy przyjaciela Jacka Hogi oraz firmy księgowej Amicus ze wspólnikiem Karolem Kapicą". Wraz z Kapicą założył również kancelarię Mentzen i Kapica, oferującą usługi rachunkowo-księgowe i doradztwo podatkowe. Te wczesne przedsięwzięcia stanowiły fundament pod przyszłe sukcesy.

Czym się zajmował Sławomir Mentzen?

Kluczowym momentem w karierze Mentzena okazało się wprowadzenie ulgi IP Box w 2019 roku. Jego kancelaria szybko zdobyła 30% rynku usług podatkowych związanych z tą ulgą, stając się liderem w tej dziedzinie. To pozwoliło na dalszą ekspansję, w tym uruchomienie Browaru Mentzen w 2020 roku oraz założenie organizacji pracodawców Kongres Polskiego Biznesu. W 2021 roku powstała Kancelaria Mentzen z oddziałami w Toruniu, Warszawie i Gdańsku, a pod koniec 2023 roku Mentzen przejął spółkę akcyjną Kevantotill Investments, przemianowaną na Mentzen S.A.

Działalność polityczna

Równolegle do działalności biznesowej, Mentzen rozwijał swoją karierę polityczną. Inspiracją był jego ojciec, wykładowca matematyki i zwolennik Janusza Korwin-Mikkego. Sam Mentzen, jak twierdzi, stał się zwolennikiem Korwin-Mikkego w wieku 18 lat. Po krótkim epizodzie w Unii Polityki Realnej, w 2015 roku dołączył do partii KORWiN, dzięki protekcji Przemysława Wiplera. Szybko awansował w strukturach partii, zostając wiceprezesem w 2017 roku. W 2019 roku bez powodzenia kandydował do Parlamentu Europejskiego z ramienia Konfederacji, a w tym samym roku nie uzyskał mandatu w wyborach do Sejmu. W 2022 roku został wybrany na prezesa partii KORWiN, którą przemianował na Nową Nadzieję.

Mentzen w Sejmie

W wyborach parlamentarnych w 2023 roku Sławomir Mentzen uzyskał mandat posła, kandydując z list Konfederacji w okręgu warszawskim. W sierpniu 2024 roku został wskazany przez Radę Liderów Konfederacji jako kandydat na prezydenta RP w wyborach prezydenckich w 2025 roku. Kampania wyborcza przyniosła oskarżenia ze strony posła Sławomira Ćwika, które Mentzen odparł, pozywając go w trybie cywilnym i wyborczym. Brał udział w debatach prezydenckich organizowanych przez różne media.

Na co choruje Mentzen?

Sławomir Mentzen w jednym z wywiadów przyznał, że w wieku 30 lat usłyszał diagnozę o zespole Aspergera.

- Zawsze byłem troszeczkę inny. Od dzieciństwa miałem problemy z nawiązywaniem relacji, w nowej grupie miałem problem, by do kogoś podejść i się odezwać - powiedział wówczas.

Zespół Aspergera to rodzaj zaburzenia rozwojowego ze spektrum autyzmu, którego najczęstszymi objawami są: nieprawidłowości w interakcjach społecznych, nasilone skupienie na nietypowych, wyizolowanych zainteresowaniach oraz zaangażowanie w powtarzalne zachowania.

