Mentzen atakuje Nawrockiego

Do kontrowersji wokół sprawy mieszkania Nawrockiego w Gdańsku odniósł się we wtorek wieczorem na platformie X kandydat Konfederacji na prezydenta Sławomir Mentzen. Jego zdaniem "Nawrocki zrobił rzecz całkowicie obrzydliwą". "Przejął mieszkanie od starszej i schorowanej osoby, nie płacąc za nie. Do tego skłamał u notariusza, że zapłacił, zmusił też do kłamstwa sprzedającego mieszkanie. Nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jak coś takiego może być akceptowalne dla kogoś z jakąkolwiek wrażliwością społeczną. Tymczasem cały PiS tego broni" - napisał polityk. Dodał, że nie będzie "bronił tego, co zrobił Nawrocki". Mentzen stwierdził też, że "całą kampanię" atakował kandydata KO na prezydenta Rafała Trzaskowskiego i premiera Donalda Tuska, bo - jak ocenił - "sobie na to zasłużyli". Dodał jednocześnie, że oszczędzał Nawrockiego "pomimo tego, że nie wydawał się najlepiej wybranym kandydatem". "Ale są pewne granice, które Nawrocki, a wy razem z nim, przekroczyliście" - stwierdził. Zdaniem Mentzena PiS postawił swoich wyborców "w okropnej sytuacji" i w tej sprawie jest jedno wyjście - "nie wpuścić Nawrockiego do drugiej tury, bo on ją po prostu przegra". "Nawrocki w drugiej turze to teraz już właściwie gwarancja wygranej Trzaskowskiego" - ocenił.

Komorowski: Sprawa mieszkania na pewno zaszkodzi Karolowi Nawrockiemu

Do sprawy kawalerki Karola Nawrockiego odniósł się także Bronisław Komorowski. Jego zdaniem, cała historia zaszkodzi Karolowi Nawrockiego, choć nie jest przesądzone, że to decydujący moment tej kampanii. - Jedno już jest pewne - informacja o kombinacjach mieszkaniowych przebiła się także do tej bańki medialnej, w której żyje pan Nawrocki i w której są wyborcy PiS-u - stwierdził były prezydent . - Sprawa przejęcie mieszkania przez Karol Nawrocki nie będzie obojętna dla ludzi. Albo jest szlachetna motywacja pomocy komuś, albo drapieżna motywacja skorzystania na cudzym nieszczęściu - dodał Bronisław Komorowski.

