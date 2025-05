Ksiądz wystosował apel do wiernych przed II turą. "Ludzie. Pobudka"

- Ludzie. Pobudka. Zarówno ten, co głosował na Mentzena, Brauna, Trzaskowskiego, Nawrockiego, Zandberga, Hołownię, Biejat, Jakubiaka, Stanowskiego, czy innych - to Twój Rodak. Spierać się, walczyć, ale NIE NIENAWIDZIĆ - napisał ks. Wachowiak, wzywając do refleksji nad tym, co nas łączy, a nie dzieli.