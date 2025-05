Kurski zapowiada powrót do telewizji? Nawrocki: "Po moim trupie"

Kurski wraca do gry? Zapowiedź wywołała ogień

Wideo opublikowane przez TVP Info, w którym były prezes Telewizji Polskiej Jacek Kurski mówi z uśmiechem: „Wrócę do was, kochani, w telewizji”, zyskało ogromną viralowość w kilka godzin. Materiał był zapowiedzią wieczornego programu „Bez trybu” Justyny Dobrosz-Oracz.

Choć nie padły żadne konkrety, sam ton wypowiedzi Kurskiego wystarczył, by internet zawrzał. Czy to zapowiedź jego powrotu do publicznej telewizji? A może przymiarka do czegoś większego, politycznego come backu?

Mentzen zarobił astronomiczną kwotę na Trzaskowskim i Nawrockim

Kurski wraca do gry? Ale… w czapce z nazwiskiem Nawrockiego

Wideo TVP Info pokazuje Jacka Kurskiego w czerwonej czapce z napisem „Karol Nawrocki” – co samo w sobie było już zaskoczeniem, biorąc pod uwagę jego dystans wobec młodszych polityków prawicy. Dla jednych to ironia, dla innych polityczny teatr z ukrytą agendą. Symboliczne nawiązanie do „kampanii Nawrockiego” może być odbierane jako próbka „przyjaźni na pokaz” lub... subtelna prowokacja.

Nawrocki nie wytrzymał. „Po moim trupie” – komentarz mówi wszystko

Słowa Kurskiego nie umknęły uwadze Karola Nawrockiego, kandydata na prezydenta popieranego przez Prawo i Sprawiedliwość. Na portalu X zamieścił krótki, ale jednoznaczny komentarz: „Po moim trupie…” – odnosząc się do nagrania TVP Info.

Internauci natychmiast podchwycili wpis Nawrockiego. Dla jednych to wyraz twardej postawy wobec „telewizji Kurskiego”, dla innych – niepokojący sygnał wewnętrznych napięć w obozie prawicy.

Co dalej? Napięcie wisi w powietrzu

Choć publicznie politycy PiS starają się prezentować wspólny front, coraz częściej słychać o różnicach pokoleniowych i komunikacyjnych między „starą gwardią” a młodszymi liderami. Kurski był prezesem TVP w czasach rządu Zjednoczonej Prawicy i właśnie dlatego jego deklaracja wzbudza takie emocje.

Czy Kurski faktycznie planuje medialny powrót? Czy Nawrocki wyraża w ten sposób opór nowego pokolenia w PiS wobec dawnych układów? Jedno jest pewne: w walce o prezydenturę nie ma miejsca na sentymenty.

Poniżej galeria zdjęć: Wielki Marsz za Polskę Karola Nawrockiego

Express Biedrzyckiej - Piotr Zgorzelski | 2025 05 28 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.