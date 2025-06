Musisz to zrobić, żeby zachować tajność głosu! Ważny komunikat PKW

Lech Wałęsa oddał głos w II turze wyborów prezydenckich

Były prezydent i lider "Solidarności" oddał głos w komisji wyborczej nr 177 mieszczącej się w w budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Po pobraniu karty do głosowania, oddaniu głosu i wrzuceniu jej do urny pozował do zdjęć.

Po wyjściu z komisji wyborczej rozmawiał z dziennikarzami na temat trwającej II tury wyborów prezydenckich. Później znowu pozował do zdjęć i wrócił do auta.