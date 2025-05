i Autor: Super Express (2) Magdalena Biejat

wybory prezydenckie 2025

Lewica za Rafałem Trzaskowskim? Magdalena Biejat podjęła decyzję!

Magdalena Biejat, kandydatka Nowej Lewicy w pierwszej turze wyborów prezydenckich, ogłosiła we wtorek, że w drugiej turze odda głos na Rafała Trzaskowskiego, kandydata Koalicji Obywatelskiej. Jednocześnie zaapelowała do wyborców Lewicy, by poszli w jej ślady i wspólnie „postawili tamę” skrajnej prawicy. Co takiego obiecał Trzaskowski, że przekonał do siebie lewicową kandydatkę?