Oto, co Nawrocki przekaże Trzaskowskiemu. Ujawniono wnętrze drugiej koperty

Magdalena Biejat - program wyborczy. Co proponuje kandydatka Lewicy w wyborach prezydenckich 2025?

Po debacie Hołownia i Żukowska skrytykowali Trzaskowskiego! O co poszło?

Szymon Hołownia nie był posłem, ale dostawał pensję. Od kogo?

Choć Hołownia od lat angażuje się w działalność publiczną, dopiero po wyborach parlamentarnych 2023 roku został posłem i marszałkiem Sejmu. Wcześniej nie pobierał poselskiego uposażenia, co jednak nie oznaczało, że nie zarabiał. Jak ujawniał portal Fakt.pl, Hołownia otrzymywał wynagrodzenie od... swojej własnej partii politycznej – Polski 2050.

Na podstawie rejestru umów partii z 2022 roku wiadomo, że Hołownia miał podpisaną umowę cywilnoprawną z Polską 2050, na mocy której otrzymywał 3 tys. zł miesięcznie netto za pełnienie funkcji przewodniczącego ugrupowania. Wynagrodzenie to znacząco wzrosło w 2023 roku.

Majątek Szymona Hołowni. Jak zarabia lider Polski 2050 i co ujawnia jego oświadczenie majątkowe?

Jak Hołownia zarabia pieniądze? Szymon Hołownia, obecny marszałek Sejmu i lider Polski 2050, nie zasiadał wcześniej w Sejmie, co oznaczało brak uposażenia poselskiego. Jednakże, jak informował Super Express, jego własna partia wypłacała mu wynagrodzenie. W 2022 roku otrzymywał 3 tys. zł miesięcznie, a w 2023 roku jego wynagrodzenie wzrosło do 9,5 tys. zł netto miesięcznie.

Polska 2050 tłumaczyła podwyżkę większym zaangażowaniem Hołowni w organizację partii i przygotowania do wyborów parlamentarnych, które wówczas zbliżały się wielkimi krokami.

"Wzrost wynagrodzenia jest efektem większego zaangażowania przewodniczącego w prace partii po tym, jak po okresie formowania struktur partii rozpoczął się kolejny etap jej działania. Od tego momentu partia ma i na poziomie centralnym, i lokalnym, pełne struktury organizacyjne i rozpoczyna przygotowanie do wyborów" – informowała rzeczniczka ugrupowania Katarzyna Karpa-Świderek w rozmowie z Fakt.pl.

Na dzień 13 maja 2025 roku najnowsze dostępne oświadczenie majątkowe Szymona Hołowni pochodzi z 2024 roku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, posłowie są zobowiązani do złożenia takiego oświadczenia do 30 kwietnia każdego roku. Jednakże, do tej daty, oświadczenie za 2025 rok nie zostało jeszcze opublikowane na oficjalnej stronie Sejmu RP.

W oświadczeniu majątkowym złożonym w 2024 roku, Szymon Hołownia zadeklarował:

Oszczędności: 20 000 zł, 17 000 USD oraz 13 020 EUR.

Jednostki funduszy inwestycyjnych: PKO TFI/PKO TFE o wartości 64 950 zł.

Nieruchomości:

Dom o powierzchni 254,19 m², wyceniony na 2 898 000 zł.

Mieszkanie o powierzchni 64,51 m², warte 1 620 000 zł.

Siedlisko wiejskie o powierzchni 1,65 ha, o wartości 554 100 zł.

Zobowiązania finansowe:

Kredyt hipoteczny w Santander Bank Polska na zakup domu, z pozostającym do spłaty saldem 1 471 863,33 zł.

Kredyt hipoteczny w mBanku na zakup mieszkania, z pozostającym do spłaty saldem 565 058,09 zł.

Karta kredytowa z limitem 25 000 zł.

Kredyt odnawialny w rachunku PKO BP z limitem 25 000 zł.

Poręczenie wekslowe do kwoty 54 000 zł kredytu partii Polska 2050, zaciągniętego na kampanię wyborczą.

Dochody:

Z działalności gospodarczej prowadzonej do 30 czerwca 2023 roku: przychód 330 971,76 zł, dochód 89 376,88 zł.

Dieta parlamentarna: 6 211,66 zł.

Wynagrodzenie: 34 422,42 zł.

Mienie ruchome:

Ikona współczesna o wartości około 20 000 zł.

Obraz współczesny o wartości około 12 000 zł.

W związku z brakiem aktualizacji oświadczenia majątkowego za 2025 rok, nie ma dostępnych nowych informacji dotyczących zmian w majątku Szymona Hołowni. Wszelkie aktualizacje będą dostępne po opublikowaniu nowego oświadczenia majątkowego.

Poniżej galeria: Tak mieszka Szymon Hołownia.

Szymon Hołownia o Mentzenie, Trzaskowskim i Koalicji rządzącej Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.