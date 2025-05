Małgorzata Trzaskowska wprost o mężu: "Rafał będzie prezydentem dialogu"

Rafał będzie na pewno aktywnym Prezydentem. Dowiódł w Warszawie, że potrafi pomóc kobietom, które chcą wrócić do pracy, a nie mają z kim zostawić swoich maluchów, otwierając jako pierwszy w Polsce bezpłatne żłobki. Dla seniorów, którzy nie mają kogo poprosić o pomoc w drobnych naprawach w domu, współpracownicy męża wprowadzili program „Złota rączka”, dzięki któremu mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy majstra. W miejskich szkołach wprowadzono dodatkowe zajęcia z matematyki i to z użyciem sztucznej inteligencji, gdy okazało się, że pomoże to dzieciakom w nauce. Do tego dochodzi mnóstwo inwestycji, które za kadencji męża oddano mieszkańcom. Mąż bardzo chce, aby te dobre rozwiązania wykorzystywać w całej Polsce.