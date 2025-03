Nawrocki krytykuje politykę UE wobec Polski. Jego zdaniem to zagrożenie dla polskiej suwerenności

Karol Nawrocki w Krotoszynie ocenił, że narodowy program bezpieczeństwa „Tarcza Wschód” to "dobry pomysł, ale mglisty". Skrytykował również Unię Europejską, twierdząc, że "poddaje Polskę radykalnej presji na te sektory życia społecznego, które powinny pozostać wolne, suwerenne i niepodległe". Podkreślił, że Polska wchodziła do UE, która "jest wspólnotą opartą na fundamentach i cywilizacji rzymskiej, greckiej ale także cywilizacji chrześcijańskich wartości".

- Jestem zaniepokojony tym, że elity Unii Europejskiej będą dywagować na temat naszych wyborów prezydenckich. Presja dotyka też edukacji i systemu oświaty. Weszliśmy do Unii, by mieć więcej wolności, a nie by mieć kolejne ograniczenia.

Jego zdaniem, dążenia UE do budowy wspólnej armii to "przekierowanie decyzji z Warszawy do Brukseli, oraz z Warszawy do Berlina". Jak dodał realizacja tych zadań to "trójpak intencji państwa niemieckiego" oraz próba "pozbycia się wojsk amerykańskich", co "nie jest w interesie państwa polskiego".

Nawrocki zapowiedział powołanie urzędu do spraw walki z nielegalną migracją, zarzucając rządowi Donalda Tuska "abdykację z polityki bezpieczeństwa".

Ostre słowa Nawrockiego! Brejza to "polityczny klaun", mówi o "szale Tuska"

Nawrocki twierdzi, że podwykonawcy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, którego był dyrektorem, "są obecnie prześladowani przez prokuraturę", a wizyty inspekcji weterynaryjnej w zakładach, które odwiedza w kampanii, są formą represji. Skarżył się również na zabranie Prawu i Sprawiedliwości subwencji w wysokości 10 milionów złotych, co jego zdaniem sprawia, że wybory są nieuczciwe.

Kandydat na prezydenta odniósł się również do wniosku europosła KO Krzysztofa Brejzy, który miał zawiadomić prokuraturę w związku z wizytą Nawrockiego w Moskwie 2018 roku, gdy po powrocie delegacji nie zamieszczono żadnego komunikatu, ani nie zamieszczono zdjęć w wizyty.

- Brejza wysłał prokuraturę na mnie bo byłem w Moskwie i uśmiechnąłem się na zdjęciu po oficjalnym spotkaniu, na którym mówiłem prawdę o polskiej historii i przygotowywałem wystawę o polskim doświadczeniu. Jeśli chce się insynuować, że mogłem sprzyjać jakimkolwiek działaniom Federacji Rosyjskiej to debata publiczna sięgnęła głębokiego dna. Jestem osobą ściganą przez Federację Rosyjską za obalenie 42 obiektów propagandowych. Jako dyrektor Muzeum II Wojny Światowej wyrzuciłem muzyków grających sowieckie piosenki propagandowe. Pamiętam jak wtedy doświadczali mnie działacze Platformy Obywatelskiej, którzy dziś udają, że są antysowieccy. Myślę, że pan poseł Brejza po prostu się wygłupia. Ktoś obsadził go w roli politycznego klauna, więc niech już tą rolę sobie odgrywa - grzmiał Nawrocki.

Następnie dodał, ze kraj stanął w egzystencjalnym zagrożeniu systemu praworządności. "Dlatego muszę wygrać wybory prezydenckie, aby ten szał Donalda Tuska i jego zastępcy Rafała Trzaskowskiego powstrzymać" - stwierdził Nawrocki.

