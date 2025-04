„Mównic przybywa. Chętnych do debatowania też" Będzie duża debata?!

Stanowski ogłosił, że jest oficjalnie zarejestrowanym kandydatem. Idzie na debatę do Republiki

Co z debatą w Końskich?

Coraz więcej chętnych do udziału w prezydenckiej debacie. Do Końskich jadą Biejat i Zandberg

Mentzen się nie ugnie? Właśnie to ogłosił! "Ten system szlag trafi"

Chociaż w debacie w Końskich pierwotnie zmierzyć się miało tylko dwóch kandydatów, na miejsce planowanej debaty do Końskich przyjechali także Szymon Hołownia, Joanna Senyszyn, Marek Jakubiak, Magdalena Biejat, czy Krzysztof Stanowski, którzy także chcą zmierzyć się w pojedynku. I wygląda na to, że może to być możliwe, ponieważ w sieci pojawiło się zdjęcie z przygotowań ekipy telewizyjnej, na którym widać kilka mównic.

– Mównic przybywa. Chętnych do debatowania też – relacjonował Bartłomiej Maślankiewicz, dziennikarz Polsat News.

Metnzen reaguje

Sprawę skomentował kandydat Konfederacji, który nie zdecydował się na przyjazd. – Na miejscu debaty organizowanej przez TVP przygotowywanych jest kilka mównic. To bardzo ciekawe, biorąc pod uwagę, że ma być tylko dwóch uczestników tej debaty. Jeśli ktoś jeszcze nie widzi tej obrzydliwej ustawki obliczonej na utrzymanie duopolu, to już nic nie poradzę – napisał Mentzen w mediach społecznościowych.