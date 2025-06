Mucha nie wytrzymała po wyborach prezydenckich. Gorzki wpis i ostre wulgarne słowo

Joanna Mucha, dawna minister, a dziś posłanka koalicji rządzącej, pochyliła się nad sytuacją powyborczą. Postanowiła wziąć pod lupę to, co się wydarzyło. Swój wpis zaczęła od gorzkich słów uderzający w dawne środowisko, ale wciąż bliskie za sprawą kolacji: - Wybory prezydenckie to kronika zapowiedzianej porażki. KIM JESZCZE musiałby okazać się kandydat PiSu, żeby kandydat Platformy wygrał??? - napisała.

Mucha zauważa, że PiS zrobił analizę pożądanych cech kandydata i dopasował go tak, by nie miał powiązań z rządem PiS, a jednocześnie, by pasował programem i postawą do wyborców Sławomira Mentzena, których można skusić przed drugą turą. I tu zdaniem posłanki PO popełniła ogromny błąd, polityczna posunęła się nawet do użycia wulgaryzmu! - Platforma nie robi analiz strategicznych. Jest tak przekonana o własnej samozajebis***sci, że analizy strategiczne nie są potrzebne. Platforma uważa, że jest „lepsza” i w związku z tym istnieje moralny obowiązek głosowania na kandydatów Platformy. Oni uważają, że „im to zwycięstwo się po prostu należy” - to cytat za anonimowym przedstawicielem sztabu. W tym przekonaniu wspierają ich prawie wszystkie media.

Kolejny punkt poruszony przez Joannę Muchę to casting: jej zdaniem PiS przeprowadziło taki castin, by kandydat wpisał się w strategię, a PO nie:

- Wybory między Trzaskowskim a Sikorskim były pozorne i zorganizowane wyłącznie po to, żeby nie można było powiedzieć, że Trzaskowski jest kandydatem Tuska. Platforma mówi: „dajemy ci kandydata i masz na niego głosować”. (...) Że już raz przegrał wybory, a teraz ciągnie jeszcze na sobie niezadowolenie z rządu? Platformie to nie przeszkadza. Platforma da Wam kandydata niewybieralnego i będzie się dziwiła, że go nie wybraliście. Lubię i cenię Rafała, głosowałam na niego w drugiej turze i uważam, że byłby dobrym prezydentem. Ale nigdy nie był i nigdy nie będzie dobrym KANDYDATEM na prezydenta! - przyznała wprost.

Dalej we wpisie Muchy oberwało się sztabowcom Trzaskowskiego. jak zauważała PiS wybrał do sztabu Karola Nawrockiego tych, którzy mieli sukcesy, bo wygrywali wybory. - Szczerze, gdyby w sztabie PiSu byli tacy „spece” od kampanii jak ci z Platformy - Nawrocki nie byłby nawet trzeci - przyznała. I gorzko oceniła, że PO wzięła do sztabu tych, co zawsze: - Ludzi, którzy PRZEGRALI WSZYSTKIE KAMPANIE, które robili, również tę w 2023 roku. W 2023 roku Platforma PRZEGRAŁA z PiSem. Platforma ostatni raz wygrała duże wybory w 2011 roku. To półtorej dekady.

Napisała też, że PiS wychodzi poza swoją bańkę, a PO chce "jeszcze więcej własnej bańki zamiast wyjścia poza bańkę. NIE WIDZI, NIE ZNA świata spoza swojej bańki. Nie rozumie, że WŁASNA BAŃKA NIE DA ZWYCIĘSTWA". Ostatnie słowa obszernego wpisu Jaonny Muchy są jeszcze bardziej bolesne dla jej środowiska:

Tyle mówimy o rozliczeniach. Myślę, że każdej partii przyda się porządne rozliczenie tych wyborów. Ale szczególnie partii, która przegrała w drugiej turze, mimo że miała WSZYSTKIE NARZĘDZIA, żeby wygrać, poparcie mainstreamu, możliwości, które daje pozycja partii rządzącej, kasę.

Kim jest Joanna Mucha?

To była minister sportu i turystyki w drugim rządzie Donalda Tuska (2011–2013), wiceprzewodnicząca Polski 2050 (od 2022), sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej (od 2023). Obecnie posłanka Trzeciej Drogi.