Najnowsze dane PKW o frekwencji! Frekwencja już wyższa niż w I turze

Wyższa frekwencja niż w I turze. PKW podało wyniki

Państwowa Komisja Wyborcza (PKW) poinformowała o frekwencji w ponownym głosowaniu w wyborach prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Dane zostały zebrane ze wszystkich 29 815 obwodowych komisji wyborczych w kraju.

- Informuję, że w ponownym głosowaniu w wyborach prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 1 czerwca według stanu na godzinę 12., liczba osób uprawnionych do udziału w wyborach tj. liczba osób ujętych w spisach wyborców w obwodach, z których otrzymano dane wyniosła 28 mln 115 tys. 594 osoby - podał szef PKW, Sylwester Marciniak.

Z danych PKW wynika, że do godziny 12:00 wydano 6 mln 980 tys. 740 kart do głosowania, co stanowi 24,83 proc. w stosunku do liczby osób uprawnionych do udziału w tych wyborach.

Aktualna frekwencja, jak podaje PKW, jest wyższa niż w II turze wyborów prezydenckich w 2020 roku. Wówczas do urn poszło do godziny 12:00 24,73 proc. uprawnionych do głosowania. Warto przypomnieć, że w I turze tegorocznych wyborów prezydenckich, która odbyła się 18 maja, frekwencja do południa wyniosła 20,28 proc.

Gdzie jest największa frekwencja wyborcza?

Największa frekwencja wyborcza była w województwach:

Małopolskim - 703 924 wydanych kart (27,27 proc.)

- 703 924 wydanych kart (27,27 proc.) Podlaskim - 223 693 wydanych kart (26,22 proc.)

223 693 wydanych kart (26,22 proc.) Mazowieckim - 1 061 432 wydanych kart (26,06 proc.).

Najniższa frekwencja była w województwach:

Opolskim - 148 647 wydanych kart (21,01 proc.)

- 148 647 wydanych kart (21,01 proc.) Dolnośląskim - 475 907 wydanych kart (22,28 proc.)

475 907 wydanych kart (22,28 proc.) Lubuskim - 161 143 wydanych kart (22,47 proc.).

W stosunku do liczby uprawnionych, najwięcej wyborców wzięło udział w głosowaniu w Krynicy Morskiej w powiecie nowodoworskim (woj. pomorskie) - frekwencja wyniosła 55,12 proc.

W stosunku do liczby uprawnionych, najmniej wyborców wzięło udział w głosowaniu w gminie Platerówka w powiecie lubańskim (woj. dolnośląskie) - frekwencja wyniosła 13,64 proc.

PKW podaje informacje o wykroczeniach wyborczych

- Liczba wykroczeń wzrosła, ale nie jest to duża liczba. Na godzinę 10, bo taki ostatni meldunek dostaliśmy, odnotowano 3 przestępstwa: jedno prowadzenie auta w stanie nietrzeźwosci, jedno propagowanie ustroju totalitarnego i jedno zniszczenie mienia - podał Sylwester Marciniak.

- Jeśli chodzi o wykroczenia to mamy łącznie 173, poprzednio było 135. Jeżeli chodzi o określone w kodeksie wykroczeń na 106, to 93 wykroczenia ale podkreślam, to nie są stwierdzone, a jedynie podejrzenia, dotyczące bezprawnego uszkodzenia baneru - podał Marciniak.

W przypadku wykroczeń określonych w kodeksie wyborczym, odnotowano 67 przypadków, a większość dotyczy prowadzenia agitacji w czasie ciszy wyborczej, a także 17 przypadków niszczenia materiałów wyborczych.

- Wykroczenia klasyczne, czyli niecenzuralne napisy na banerach, uszkodzenie plakatu, natomiast bardzo drastycznych sytuacji nie było i oby tak pozostało - dodał Marciniak.

