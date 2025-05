Najnowszy sondaż prezydencki. Trzaskowski i Nawrocki tracą poparcie

Najnowszy sondaż prezydencki

Na ostatniej prostej obaj główni kandydaci w wyborach prezydenckich 2025 tracą. Na Rafała Trzaskowskiego głos zamierza oddać 31,5 procent wyborców, co oznacza spadek poparcia o 1,7 procent. Z kolei Karol Nawrocki, kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość, może liczyć na poparcie na poziomie 23,6 procent wyborców. To oznacza spadek o 2 punkty procentowe. Trzecie miejsce przypadło Sławomirowi Mentzenowi, który może liczyć na poparcie na poziomie 12,6 procent wyborców - to wzrost poparcia o 1,1 punkta procentowego. Piąte miejsce zajął Szymon Hołownia. Marszałka Sejmu popiera 8,6 procent wyborców, co oznacza wzrost o 2,5 punkta procentowego. Kolejne miejsca w sondażu zajęli:

Magdalena Biejat - 6,3 proc. (+1,2 pkt proc.)

Adrian Zandberg - 5,4 proc. (+2,2 pkt proc.)

Grzegorz Braun - 2,6 proc. (+1,2 pkt proc.)

Krzysztof Stanowski - 1,6 proc.

Marek Jakubiak - 1,1 proc.

Joanna Senyszyn - 0,9 proc.

Maciej Maciak - 0,4 proc.

Artur Bartoszewicz - 0,3 proc.

Marek Woch - 0,0 proc.

Nie wiem/trudno powiedzieć - 5,1 proc.

Wybory prezydenckie 2025. Kiedy pierwsza tura?

Wybory prezydenckie odbędą się 18 maja, a ich ewentualna II tura zostanie przeprowadzona 1 czerwca. Wyborcy, którzy w tych dniach będą przebywali za granicą, bądź wyborcy zamieszkujący tam na stałe, mają czas do 13 maja na złożenie wniosku o ujęcie ich w spisie wyborców w obwodach utworzonych za granicą. Potrzebny jest do tego ważny paszport, bądź - jeśli wyborca może do danego kraju wjechać na podstawie dowodu osobistego - ważny dowód osobisty. Wówczas paszport nie jest konieczny.

KACZYŃSKI POGRĄŻA NAWROCKIEGO! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.