Spis treści

Jaki dokument na wybory prezydenckie 2025?

Wybory prezydenckie coraz bliżej. Jaki dokument uprawnia do głosowania? Aby oddać głos w wyborach, trzeba zabrać ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem, aby komisja zweryfikowała tożsamość osoby, która chce głosować. Dokument tożsamości ze zdjęciem to:

dowód osobisty,

prawo jazdy,

paszport.

Taki dokument (jeden z tych trzech) każdy obywatel posiadający czynne prawo wyborcze jest zobowiązany okazać komisji wyborczej w lokalu wyborczym, w którym głosuje, a następnie podpisać się na liście wyborców.

Co trzeba zabrać do lokalu wyborczego?

Dokument potwierdzający naszą tożsamość to jedyna rzecz, którą trzeba zabrać do lokalu wyborczego. Nie trzeba zabierać na wybory długopisu, takowe zazwyczaj są na miejscu w lokalach wyborczych i można z nich skorzystać, aby oddać swój głos w wyborach do prezydenckich. Jednak wiele osób ma swój długopis. Na wybory 2025 nie trzeba też zabierać maseczki. Zakrywanie ust i nosa było obowiązkowe podczas wyborów prezydenckich w 2020 roku, które odbywały się w środku pandemii.

W tych godzinach możesz zagłosować w swoim lokalu wyborczym

Do której głosujemy w Polsce? Podczas wyborów w naszym kraju lokale wyborcze są czynne od 7 do 21. Zapewne i w tych godzinach będą czynne lokale wyborcze podczas wyborów prezydenckich 18 maja i 1 czerwca 2025 roku. Co ważne, nikt z członków komisji wyborczej nie może zamknąć lokalu przed nosem w przypadku, jeśli do lokalu wyborczego jest kolejka, a my w tej kolejce ustawiliśmy się przed godz. 21. W takie sytuacji musimy zostać wpuszczeni do lokalu, nawet po godz. 21. Głosowanie jest wówczas przedłużone w konkretnym lokalu wyborczym. Warto dodać, że wraz z zamknięciem lokali wyborczych kończy się cisza wyborcza w Polsce.