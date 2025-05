Rady posłów dla kandydatów: Nawrocki musi poruszyć temat migrantów, a Trzaskowski zadbać o mężczyzn

Nawrocki musi uderzyć w migrantów

Co powinien zrobić Karol Nawrocki, żeby dobrze wypaść? – Wybory pokazały, że kandydat powinien zwracać się do wyborców Konfederacji, gdyż jest spora grupa Polaków bardziej na prawo od PiS. I właśnie postulaty typowe dla Konfederacji kandydat na prezydenta powinien wziąć pod uwagę. Chodzi np. o stosunek do emigrantów w Polsce, także o stosunek do osób, które przyjechały z Ukrainy i które pobierają świadczenia socjalne – mówi nam poseł PiS Filip Kaczyński. – Powinien też Karol Nawrocki mobilizować wyborców, bo jest ryzyko, że część po pierwszej turze już odpuści udział w drugiej – radzi Kaczyński.

Męskie tematy dla Trzaskowskiego

A co powinien zrobić kandydat KO, żeby zyskać wyborców w kampanii przed drugą turą? – W całej kampanii zaniedbywane są tematy dotyczące mężczyzn. Rafał Trzaskowski niewiele o nich mówił, a Karol Nawrocki wcale. Uważam, że Trzaskowski powinien więc je poruszyć. Chodzi np. o alienację rodzicielską [dziecko jest celowo odseparowane od jednego z rodziców po rozwodzie, głównie od ojca – przyp. SE] oraz o tematy dotyczące zdrowia mężczyzn, takie jak wypadkowość w pracy. O nagłośnienie tych tematów proszą nas, polityków stowarzyszenia mężczyzn i pacjentów, a nikt o tym niestety nie mówi – podkreśla poseł KO Marcin Józefaciuk. – Chciałbym też, żeby debata prezydencka była merytoryczna, rzeczowa i spokojna, bo wszyscy mamy już dość silnych emocji – dodaje.

