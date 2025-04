Oto plany Sławomira Mentzena. Taki ma pomysł na koniec kampanii

Plan Mentzena na ostatni miesiąc kampanii

Do pierwszej tury wyborów prezydenckich, wyznaczonej na 18 maja, pozostał miesiąc. Jak powiedział PAP Bocheńczak "w tym ostatnim miesiącu przed wyborami nie zmieni się główna idea prowadzonej kampanii". - To będą konsekwentnie bezpośrednie spotkania kandydata z wyborcami w poszczególnych powiatach w całej Polsce. Dotychczas takich spotkań było już 275 - poinformował. Jak dodał do ostatniego dnia kampanii - czyli 16 maja - pozostały jeszcze 73 takie spotkania, często w niewielkim miastach powiatowych. - Jednak dwa największe spotkania, tuż przed pierwszą turą wyborów, odbędą się w Warszawie i Krakowie. Sławomir Mentzen spotka się z mieszkańcami stolicy 10 maja na Placu Krasińskich. Na zakończenie kampanii wyborczej, 16 maja, nasz kandydat spotka się z wyborcami na Rynku Podgórskim w Krakowie. To właśnie Kraków ma być tym miejscem finałowym - zapowiedział Bocheńczak.

Szef sztabu zaznaczył jednocześnie, że ważnym punktem najbliższego miesiąca kampanii będą zapowiadane już telewizyjne debaty kandydatów. - Najpierw ma być debata w Telewizji Republika 9 maja, a następnie oficjalna telewizyjna debata kandydatów 12 maja. Sławomir Mentzen weźmie udział w obu - zapewnił Bocheńczak. Jak natomiast zaznaczył sztab kandydata nie planuje już organizacji konwencji wyborczej przed pierwszą turą wyborów.

Spadki notowań kandydata Konfederacji

Pytany o obserwowane w ostatnich kilkunastu dniach kilkupunktowe spadki kandydata w sondażach szef sztabu Mentzena powiedział, że "to było do przewidzenia". - Do sondaży podchodzimy na chłodno. Nie zachwycaliśmy się pierwszymi bardzo optymistycznymi sondażami na początku kampanii. Sondaże, to po części efekt manipulacyjnej gry, jaką stosują nasi konkurenci polityczni, one mają wpływać na opinię publiczną. My się temu nie poddajemy - zaznaczył.

- Uważam, że nasza dotychczasowa strategia kampanijna, czyli położenie nacisku na niemal codzienne spotkania w całej Polsce połączone z wyraźną obecnością kandydata w mediach społecznościowych, jest słuszna - ocenił szef sztabu Mentzena.

ZOBACZ GALERIĘ: Wizyta Sławomira Mentzena w Bydgoszczy

