Podpisy złożone, afera nie milknie! Nawrocki o „Tadeuszu Batyrze”

„Wszystkie osoby, które złożyły podpisy, są dowodem na to, że jest nas wielu, zdeterminowanych do tego, by iść do zwycięstwa w wyborach 18 maja. To najwięcej podpisów zebranych ze wszystkich sztabów — jestem naprawdę dumny, że składamy ponad 1,3 mln podpisów” — mówił Nawrocki na konferencji prasowej.