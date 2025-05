Rafał Trzaskowski: "Będę prezydentem ponad podziałami"

Spis treści

O byciu liderem sondaży

Jest to trudne psychologicznie, ale z drugiej strony cały czas dopinguje. Wydaje mi się, że zwłaszcza w drugiej turze - jeśli chodzi o te dwie osoby, które się dostaną do drugiej tury - będzie na żyletki. Jestem przekonany, obserwując to, co się dzieje w Polsce, obserwując to, co się dzieje na świecie, na pewno ten rezultat będzie bliski. Ja myślę, że to jest kwestia jednego, dwóch, trzech procent.

O prezydencie USA Donaldzie Trumpie

Prezydent USA na razie próbuje bardzo wielu scenariuszy. Mało kto zauważył, że tuż po objęciu urzędu dociskał Putina i był przez chwilę krytyczny w stosunku do Putina. Potem postanowił zrobić zwrot. Ja wszystkim mówię jedno - mniej emocji, obserwujmy, co się dzieje, ale przede wszystkim starajmy się tłumaczyć Amerykanom przez wszystkie dostępne kanały, jakie są konsekwencje ewentualnego zachowania, które mogłyby doprowadzić do tego, że Putin sprzedałby zakończenie tej wojny jako swój sukces

O tym w czym rożni się od Donalda Tuska

Różnimy się w bardzo wielu kwestiach. To znaczy, ja uważam, że rząd powinien dużo szybciej działać, jeżeli chodzi o kwestie dotyczące przede wszystkim rozliczenia. I to nie dlatego, że jestem jakimś krwawym człowiekiem, który chce wszystko rozliczyć, tylko trzeba jak najszybciej zamknąć ten rozdział. Druga kwestia - jeżeli chodzi o to, co premier robi z deregulacją, uważam, że to powinno być też znacznie szybciej. Ja tutaj jestem znacznie bardziej ambitny, dlatego, że uważam, że nie ma innej drogi, jeżeli chcemy mieć konkurencyjną gospodarkę.

O pracy w warszawskim ratuszu

Zarządzanie Warszawą przypomina zarządzanie państwem. Jako Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy musiałem się zmierzyć z najtrudniejszymi kwestiami, które dotyczyły bezpieczeństwa - wystarczy wymienić pandemię, przyjmowanie uchodźców, czy kryzys energetyczny. Po wybuchu wojny w Ukrainie, byłem na pierwszej linii. Można powiedzieć, że stałem się prawdziwym specjalistą od sytuacji kryzysowych. Jako samorządowiec znam codzienne problemy Polek i Polaków, te dotyczące psychiatrii dziecięcej, kondycji naszych szpitali, czy infrastruktury edukacyjnej

O przygotowywaniu się do roli prezydenta RP

Od wielu lat przygotowuję do tej funkcji. Za mną bardzo ciężkie wybory, i w Warszawie, i wybory prezydenckie, gdzie wszyscy mogli mnie bardzo blisko poznać, mogli poznać moje poglądy. Gdzie wszystkie argumenty, jakie mogły być wykorzystane przeciwko mnie dawno już zostały wykorzystane. Moja droga życiowa – poprzez Europarlament, funkcję ministra cyfryzacji i administracji, spraw europejskich, posła na polski Sejm to było nieustanne przygotowanie do funkcji prezydenta RP.

O tym, dlaczego chce zostać prezydentem

Jeżeli chcemy dokończyć wszystkie reformy, które zapowiedzieliśmy jako demokratyczna opozycja. Jeżeli chcemy zadbać o to, żeby polskim rodzinom się lepiej żyło, a nasze małe i średnie przedsiębiorstwa rozkwitały, żeby skończył się chaos w polskim sądownictwie. Jeżeli chcemy, żeby kobiety mogły decydować o swoim życiu i zdrowiu. Jeżeli chcemy, żeby Polska była reprezentowana na arenie międzynarodowej przez kogoś, kto ma szerokie kontakty, przez kogoś, kto umie budować koalicję, to potrzebujemy prezydenta, który jest nastawiony na konstruktywną współpracę z rządem, ale przede wszystkim jest w pełni niezależny.

O polityce migracyjnej

Zgadzam się z Donaldem Tuskiem, że dzisiaj nie mamy do czynienia z normalną sytuacją migracyjną, tylko z wojną hybrydową. Ochrona granicy jest czymś absolutnie fundamentalnym. Większość przywódców Unii Europejskiej myśli dokładnie tak samo, jak Polska. Polski samorząd włączy się też w projekt „Tarcza Wschód”. Pomożemy wojsku przygotować, podobnie jak dzieje się to w państwach bałtyckich, specjalne magazyny na zapory inżynieryjne. Dziś każdy obywatel i każdy samorząd powinien wspierać Wojsko Polskie. To kluczowa sprawa. Bezpieczeństwo.

O tym dlaczego jego zdaniem Antoni Macierewicz powinien stracić order Orła Białego

Człowiek, który tworzył kłamstwo smoleńskie, który szerzył dezinformację i dzieli polskie społeczeństwo, który w bardzo dziwny okolicznościach spotykał się z rosyjskimi obywatelami, który mąci i kłamie, a tym samym naraża bezpieczeństwo Polski nie powinien być odznaczony najwyższym odznaczeniem państwowym, którym odznaczani byli najwięksi bohaterowie naszej historii.

O Ostatnim Pokoleniu

Uważam, że niezależnie od tego, jak słuszne są ich postulaty, to tego typu zachowania są po prostu kontrproduktywne i one zwracają się przeciwko tym młodym ludziom i przeciwko sprawie, o którą walczą. A naszym zadaniem jako państwa, jako miasta jest dbanie o to, żeby miasto mogło normalnie funkcjonować, zwłaszcza, że blokowanie jezdni może wpływać na bezpieczeństwo naszych mieszkańców. Służby powinny się tutaj wykazywać pełną stanowczością.

O swojej wizji Polski

Budowałem Warszawę dla wszystkich, komunikację dla wszystkich, bez względu na ich poglądy. Chcę budować Polskę dla tego chłopca, który ma myśli samobójcze, dla tej mamy, która martwi się, co się stanie z jej dzieckiem, kiedy jej zabraknie, dla seniorów, którzy spotykają się w Domu Powstańców Warszawskich, który zrobiłem. Potrzebujemy prezydenta, który potrafi się unieść ponad spór polityczny. Proponuję wam prezydenta, który będzie twardy, kiedy trzeba będzie bronić pryncypiów, gdy trzeba bronić biało-czerwonej, która jest święta. Bądźmy razem, odbudujmy wspólnotę, a wtedy wygra Polska.

