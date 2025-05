co wiadomo?

O co chodzi?

Pilna decyzja Mentzena. Zwrócił się do Trzaskowskiego i Nawrockiego

Magdalena Biejat zabrała głos. Jasne stanowisko do Trzaskowskiego [RELACJA NA ŻYWO]

Druga tura wyborów prezydenckich - nowy sondaż: wygrana Nawrockiego

To już kolejny sondaż, który został opublikowany po pierwszej turze wyborów (18 maja). W sondażu Ogólnopolskiej Grupy Badawczej to Karol Nawrocki ma największe szanse na wygraną. Według badania może on liczyć na ponad połowę głosów, czyli 51,5 proc., zaś jego konkurent Rafał Trzaskowski w sondażu OGB uzyskał wynik 48,5 proc. Sondaż został przeprowadzony 16 maja 2025 roku metodą CATI na próbie 800 osób.

Pierwszy sondaż opublikowany tuż po pierwszej turze pokazywał inny scenariusz. W sondażu dla TVN24 to kandydat Koalicji Obywatelskiej mógł liczyć na lepszy wynik w drugiej turze i wygraną z wynikiem 46 proc. Popierany przez PiS Nawrocki uzyskał w badaniu 44 proc. Badanie dla "Faktów" TVN i TVN 24 przeprowadził tuż po pierwszej turze wyborów ośrodek Opinii24.

Przypomnijmy, że w wybory to właśnie OGB przedstawiała wyniki exit poll dla stacji Republika. Wówczas wyniki, które zaprezentowano były następujące: Rafał Trzaskowski 31,5 proc. Karol Nawrocki 29,8 proc., Sławomir Mentzen 14 proc., Adrian Zandberg 6 proc., Grzegorz Braun 5,6 proc., Szymon Hołownia 4,7 proc., Magdalena Biejat 4,4 proc., Joanna Senyszyn 1,3 proc., Krzysztof Stanowski 1,3 proc., Marek Jakubiak 0,7 proc., Artur Bartoszewicz 0,5 proc., Maciej Maciak 0,2 proc., Marek Woch 0,1 proc.

Sonda Wybory prezydenckie 2025. W drugiej turze wyborów zagłosujesz na... ? Rafał Trzaskowski Karol Nawrocki

2025_05_20_EXPRESS BIEDRZYCKIEJ_WSTĘP Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.