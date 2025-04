Sławomir Mentzen wypowiedział się na temat aborcji. Nie gryzł się w język!

- Robią to ci sami ludzie, którzy nie mają problemu z tym, że w szpitalu w Oleśnicy zostało zabite dziecko w dziewiątym miesiącu życia zastrzykiem z chlorku potasu prosto w serce. Z tymi ludźmi nie ma żadnej rozmowy. Oni są z innej cywilizacji. To jest konflikt pomiędzy cywilizacją życia a cywilizacją śmierci – mówił. - Niezależnie co się stanie z sondażami, nawet jeżeli w konsekwencji nic nigdy nie osiągnę w polityce. Jeżeli wszyscy będą mówić, że to jest głupie, to dalej tak będę uważał, bo miejsce morderców jest w więzieniach. A jeżeli ochrona życia jest głupotą, to będę głupcem do ostatnich dni – dodał Sławomir Mentzen.