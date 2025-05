Spotkanie Trump-Nawrocki. Bielan ujawnił kulisy

Spotkanie Trump - Nawrocki

O spotkaniu poinformowało konto Białego Domu na platformie X. - Prezydent Donald J. Trump wita polskiego kandydata na prezydenta Karola Nawrockiego w Gabinecie Owalnym - napisano. Sam Nawrocki skomentował na tym samym portalu, że odbył "świetne spotkanie" z Trumpem. - To był zaszczyt omawiać świetlaną przyszłość stosunków polsko-amerykańskich - napisał. W wywiadzie dla telewizji Republika Nawrocki mówił, że podczas rozmowy z Trumpem poruszyli kwestię wyborów w Polsce. Polityk stwierdził, że Trump powiedział mu "you will win" ("wygrasz"). - Odczytałem to jako rodzaj życzenia mi sukcesu - relacjonował Nawrocki. Powiedział też, że rozmowa dotyczyła prezydenta Andrzeja Dudy i jego przyjaźni z Trumpem. - Widać, że ta relacja, z tej rozmowy to wybrzmiewało, że ta relacja jest ważna dla prezydenta Trumpa - mówił. Tuż przed spotkaniem w Białym Domu podczas konferencji dla polskich mediów Nawrocki mówił, że nie spotkał się z prezydentem USA i nie sugerował, że takie spotkanie jest planowane. Mówił też, że nie oczekuje żadnej interwencji ze strony administracji Trumpa w sprawie wyborów w Polsce, które - jak ocenił - nie są uczciwe. - Nie zamierzam się odwoływać do zewnętrznych interwencji w kwestii polskich wyborów (...) Nie jestem tu po to, aby w tej kwestii interweniować - deklarował.

Kulisy rozmowy w Białym Domu

Kilka dni po spotkaniu w Białym Domu, nieco więcej opowiedział o nim Adam Bielan. Polityk przyznał, że rozmowa Donalda Trumpa z Karolem Nawrockim trwała kilka minut. - To była rozmowa w cztery oczy. Kilka minut, wymiana kontaktów, prezydent Trump, dość dobrze znał sytuację w Polsce, wiedział o toczącej się kampanii no i stwierdził, że prezes Nawrocki wygra, chociaż o tym zdecydują Polacy - przyznał polityk w Polsat News. - – Karol Nawrocki był ponad 7 i pół godziny w Białym Domu, był na zaproszenie prezydenta Trumpa w Waszyngotnie. My w ogóle planowaliśmy od kilku tygodni wizytę w Chicago z okazji trwającej tam co roku, odbywającej się co roku parady konstytucji 3 maja, gdy politycy w Waszyngtonie dowiedzieli się o tym, że pan Karol Nawrocki będzie w Stanach Zjednoczonych, zaprosili go do Białego Domu - ocenił Adam Bielan.

