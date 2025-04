i Autor: Art Service/Super Express

a jednka!

Stanowski zdecydował! Będzie na debacie prezydenckiej "Super Expressu"

Nasza debata będzie pierwszą, która zgromadzi wszystkich kandydatów w wyborach prezydenckich. Swoją gotowość do wzięcia w niej udziału ogłosił też Krzysztof Stanowski: - Skoro jednak obecność w debacie Super Expressu potwierdzili wszyscy kandydaci poza mną, no to jednak nie mogę wyjść na lamusa i nie może mnie zabraknąć - napisał na portalu X.