Szef sztabu Nawrockiego: Chcemy debaty z Trzaskowskim, ale on stchórzył

Kamiński uderza w Mentzena: "Amerykanie go nie poprą"

„Super Express”: - W najnowszym sondażu Instytutu Pollster dla „Super Expressu” Karol Nawrocki ma 23 proc., a Sławomir Mentzen 19 proc. poparcia. Odetchnął pan trochę? Bo w ostatnim naszym sondażu to kandydat Konfederacji wyprzedzał Nawrockiego.

Paweł Szefernaker: - Panie redaktorze, praktycznie codziennie mamy nowe sondaże. Ten sprzed trzech tygodni, który pan wspomina, był jednym, który pokazywał, że Sławomir Mentzen wyprzedza Karola Nawrockiego. Najważniejszy sondaż odbędzie się 18 maja. Później jest druga tura i robimy wszystko, żeby tą formę olimpijską mieć na ten czas.

- Dobrze rozłożyliście siły?

- Ta kampania jest bardzo długa, bo rozpoczęła się de facto z dniem ogłoszenia kandydata. Podzieliśmy ją na pięć etapów i to mogłoby być pięć różnych kampanii wyborczych.

- W którym etapie jesteśmy?

- Jesteśmy w trzecim.

- Ten czwarty kiedy się rozpocznie?

- To będzie już kampania na ostatniej prostej, w ramach której będziemy starali się przekonać wszystkich tych, którzy są dzisiaj jeszcze nie są przekonani. Będziemy chcieli parę razy zaskoczyć.

- To czym Karol Nawrocki nas zaskoczy? Na razie mam bowiem wrażenie, że czasami to pana zaskakują informacjami o Karolu Nawrockim.

- Wiedzieliśmy, że od pierwszego dnia będzie mocny atak na kandydata popieranego przez Prawo i Sprawiedliwość. Byliśmy na to gotowi i jak widać, do tej pory te ataki są jednym wielkim fejkiem.

- Czy będą debaty?

- Karol Nawrocki zaprosił Rafała Trzaskowskiego do debaty, a ten stchórzył.

- A czy wysłaliście mu oficjalne zaproszenie?

- Zaprosiłem szefową sztabu za pośrednictwem mediów społecznościowych. Do dziś nie dostałem odpowiedzi. Karol Nawrocki zapowiedział, że chce debatować z Rafałem Trzaskowskim, bo to jest dzisiaj największy zło, w którym chcemy wygrać.

- O czym chcecie dyskutować z Rafałem Trzaskowskim?

- O bezpieczeństwie, bo dzisiaj ono jest najważniejszym najważniejszym. Polaków interesuje to. W naszym przekonaniu i w przekonaniu wielu Polaków partia, która dziś rządzi, a której wiceprzewodniczącym jest Rafał Trzaskowski nie potrafi zająć się tematem bezpieczeństwa. Planują wprowadzenie paktu migracyjnego już niedługo i my chcemy dzisiaj o tym rozmawiać. Zapraszamy do debaty Rafała Trzaskowskiego.

- A jak nie przyjdzie?

- To może przyjść za niego Donald Tusk za niego. Naprawdę Trzaskowski równa się Tusk. Chcemy debaty z Trzaskowskim.

Poranny Ring. Paweł Szefernaker

- Tymczasem Sławomir Mentzen wypowiada się o aborcji i wywołuje burzę. Czy wy w sprawie aborcji macie jednoznaczne stanowisko?

- Karol Nawrocki wielokrotnie w tej sprawie się wypowiadał. Dzisiaj mamy sytuację, w której aborcja jest w konkretnych przypadkach dozwolona i tego prawa nie należy zaostrzać.

- Czyli co w przypadku gwałtu?

- Oczywiście kobieta powinna mieć wybór.

- W innym przypadku zostaje tak jak jest?

- Tak. Potrzebny jest nowy kompromis i o tym mówił Karol Nawrockim.

- Skłaniacie się do referendum? O nim mówi Szymon Hołownia.

- Nie skłaniamy się ku referendum. Karol Nawrocki jest kandydatem, który ma konkretne przekonania, chce chronić życie. Dzisiaj jest prawo, które zakłada pewne sytuacje, w których ta aborcja jest dozwolona. Nie chcemy tego zaostrzać, to trzeba jasno powiedzieć. Ale potrzebny jest w tej sprawie w Polsce nowy kompromis zgodny z konstytucją.

- Czy jakiś nowy impuls w tej kampanii się pojawi? Pan mówi o tym mitycznym czwartym etapie, tylko wciąż nie usłyszałem, jak ten czwarty etap ma wyglądać.

- To polityczna kuchnia i nie możemy mówić o tym, jakie mamy plany.

- Czy zamierzacie pokazać nowe punkty programu? Czy macie bardziej z jakimś fajerwerkiem się pojawić? Czy jakaś nowa konwencja, jakieś nowe spotkanie duże?

- Karol Nawrocki jest jedynym kandydatem, który tak szczegółowo przedstawił swój. Jeśli chodzi o dalszą część kampanii, to jest ona w dużej mierze uzależniona od wpłat na nią. Jej formuła jest uzależniona od tego, ile środków zbierzemy. Przypomnę bowiem, że zostaliśmy pozbawieni pieniędzy budżetowych. Zostaliśmy z niej okradzeni.

- To ile macie tych pieniędzy na koncie? Czy wam wystarczy na przykład na zrobienie jakiejś dodatkowej konwencji?

- Cały czas za mało, żeby prowadzić kampanię na takim poziomie, więc bardzo apeluję do państwa - jeżeli popieracie Prawo i Sprawiedliwość i kandydata popieranego przez nas Karola Nawrockiego bardzo prosimy o wpłaty. Jeżeli zbierzemy środki na kampanię wyborczą w najbliższych tygodniach, to taka konwencja wyborcza się odbędzie. Na pewno nie jesteśmy w stanie zaplanować wielu wydarzeń, bo musimy dostosowywać się do tego, jak wygląda zbiórka na tą kampanię obywatelskiego kandydata.

Rozmawiał: Marek Balawajder