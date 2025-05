Szokujące słowa kandydatów! Te cytaty wstrząsnęły kampanią 2025

1. Sławomir Mentzen: „Zakaz aborcji nawet po gwałcie” / „Koniec z darmowymi studiami”

Gdzie i kiedy: Spotkania z wyborcami, cytowane przez „Wyborczą”

Kandydat Konfederacji uderzył w dwa wrażliwe tematy: prawa kobiet i edukację. Publicznie zadeklarował poparcie dla całkowitego zakazu aborcji – również po gwałcie – oraz zniesienia bezpłatnych studiów. Komentarze? Fala krytyki z uczelni, organizacji kobiecych i środowisk liberalnych.

Sławomir Wałęsa spoczął obok brata. Lech Wałęsa płakał nad urną syna

2. Karol Nawrocki: „Gender Queer? To p****grafia dla dzieci”

Gdzie i kiedy: Konwencja wyborcza w Warszawie

Podczas emocjonalnego wystąpienia Karol Nawrocki podarł na scenie egzemplarz komiksu „Gender Queer”, oskarżając rząd o „seksualizację dzieci”. Wypowiedź podzieliła opinię publiczną – dla jednych odważna obrona konserwatywnych wartości, dla innych – akt cenzury i populizmu.

3. Maciej Maciak: „Chiny prowadzą perfekcyjną politykę” / „Rosja to drugie supermocarstwo”

Gdzie i kiedy: Wywiad w państwowym radiu białoruskim

Kandydat Ruchu Dobrobytu i Pokoju chwalił politykę Pekinu i Moskwy, co w polskiej przestrzeni publicznej zostało odebrane jako skandaliczne. Szczególnie w kontekście rosyjskiej agresji i napięć geopolitycznych. Eksperci i komentatorzy mówią wprost: prorosyjski przekaz w kampanii prezydenckiej.

4. Rafał Trzaskowski: „800+ tylko dla pracujących Ukraińców”

Gdzie i kiedy: Spotkanie z mieszkańcami Lublina

Prezydent Warszawy i kandydat KO zaproponował ograniczenie świadczeń socjalnych dla uchodźców z Ukrainy. Choć intencją miało być wsparcie aktywizacji zawodowej, wypowiedź wywołała lawinę komentarzy. Dla jednych – pragmatyzm. Dla innych – chwyt pod populistyczną publikę.

5. Romuald Starosielec: „Ministerstwo Edukacji Narodowej do likwidacji” / „Górnictwo musi znów prężnie się rozwijać”

Gdzie i kiedy: Wywiad dla Business Insider Polska

Propozycja likwidacji MEN i powrót do inwestycji w górnictwo – to wizja Romualda Starosielca z Ruchu Naprawy Polski. Choć dla niektórych wyborców to powiew tradycyjnego ładu, eksperci ostrzegają: to krok wstecz, zarówno edukacyjnie, jak i ekologicznie. Przez błędy w głosach nie wystartuje w wyborach.

6. Magdalena Biejat: „Nie będziemy się cofać”

Gdzie i kiedy: Wystąpienie w Wieluniu

Kandydatka Lewicy z mocnym, feministycznym przekazem. Podczas spotkania z wyborcami zapowiedziała dalszą walkę o prawa kobiet i równość. Jej słowa, choć mniej szokujące niż u konkurencji, również rozgrzały debatę publiczną. Szczególnie w kontekście aborcji i świeckości państwa.

Polska kampania prezydencka 2025 to pole bitwy idei i emocji. Te wypowiedzi pokazują, że każde słowo – zwłaszcza publiczne – może być iskrą, która rozpali ogólnonarodową dyskusję. Czy te cytaty pomogą kandydatom zdobyć poparcie? Czy raczej je pogrążą? Odpowiedź poznamy przy urnach.

