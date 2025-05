Tajemnicza koperta od Trzaskowskiego dla Nawrockiego. Zaskakujące sceny w ostatnich sekundach debaty

Jaki majątek ma Krzysztof Stanowski? No biedy nie ma! Liczba mieszkań robi wrażenie!

Prawie cztery godziny trwała ostatnia debata przed wyborami prezydenckimi, którą organizowała TVP przy współudziale TVN24 i Polsat News. Nie obyło się bez mocnych starć, wzajemnych oskarżeń i przytyków. Był też czas na podsumowanie i kilka ostatnich słów do wyborców. Jako ostatni z trzynaściorga kandydatów w części z podsumowaniem głos zabrał Rafał Trzaskowski. Kandydat Koalicji Obywatelskiej zaczął od tego, że wskazał o czym są te wybory:

- Drodzy Państwo, te wybory są o bezpieczeństwie, patriotyzmie gospodarczym i równości szans, by każdy miał dostęp do takich samych usług publicznych, niezależnie od miejsca urodzenia czy zamieszkania. Ostatnio ważne stało się przypomnienie kluczowych wartości: empatia, szacunek, otwarcie na innych, budowanie wspólnoty ze wszystkimi, którzy chcą rozmawiać o Polsce, poza tymi, którzy myślą tylko o sobie, a nie o innych - mówił Trzaskowski.

Dalej w czasie 90 - sekundowego wystąpienia wskazał:

W ostatnich dniach okazało się, jak ważne są uczciwość, przyzwoitość i bezinteresowność. Pomagać trzeba bezinteresownie, z przejrzystością, a przede wszystkim w prawdzie. Polityk nie może bać się prawdy, prawda musi zwyciężyć. Nie bądźcie obojętni, trzeba reagować, gdy dzieje się zło lub słyszymy kłamstwo. O tym są te wybory. Idźcie na wybory, mobilizacja jest potrzebna, bo te wybory są o uczciwości.

Zaskakujące sceny na koniec debaty! Trzaskowski wręczył Nawrockiemu kopertkę

Nagle doszło do zaskakującej sceny! Trzaskowski sięgnął po kopertę i wręczył ją stojącego tuż obok niego (tak się trafiło, że obaj główni rywale, czyli Trzaskowski i Nawrocki stali na debacie obok siebie) Karola Nawrockiego. I powiedział kilka tajemniczych słów:

A to jest ostatnia szansa, propozycja, żeby się zachować w sposób uczciwy. Proszę bardzo, panie Karolu. Niech pan przyjmie, przeczyta pan sobie i zobaczy, jak można się zachować w sposób uczciwy - zwrócił się do konkurenta popieranego przez PiS.

- Łapówkę mi pan daje? - próbował zażartować Nawrocki.

Tuż po tej dziwnej scenie debata akurat zmierzała ku końcowi. A gdy prowadzący debatę czyli Dorota Wysocka-Schnepf, Radomir Wit i Piotr Witwicki podziękowali i pożegnali się z widzami, a światła zaczęły gasnąć kamery uchwyciły moment, gdy kandydaci zaczęli odchodzić od pulpitów i się ze sobą żegnać.

Gdy Trzaskowski i Nawrocki podawali sobie ręce, kandydat popierany przez PiS wskazał Trzaskowskiemu na leżącą na pulpicie kopertę, ale prezydent Warszawy ruchem głowy i gestem dał znać, co można było odczytać jako to, by Nawrocki jednak zabrał kopertę ze sobą.

We wtorek, czyli następnego dnia po debacie Szymon Hołownia w żartobliwy sposób odniósł się do tajemniczej koperty. I pokazał nagranie, w kórym to ktoś wyciąga kartkę z koperty, a na niej widać napis: Musimy głosować na Szymona Hołownię.

‼️ "Ostatnia szansa, propozycja, aby zachować się w sposób uczciwy" @trzaskowski_ przekazał @NawrockiKn białą kopertę. Kandydat KO nie zdradził szczegółów o jej zawartości. Znaczące jest obojętne spojrzenie Nawrockiego. Ostatecznie, po zakończeniu debaty Nawrocki wziął kopertę. pic.twitter.com/NDkP4VsOEr— Tomasz Janusz (@TomaszJanusz) May 13, 2025