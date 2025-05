Tak Polacy ocenili zachowanie Nawrockiego na debacie. Snus mu zaszkodzi?

Taki majątek ma Rafał Trzaskowski. Ponad 2 mln złotych w mieszkaniach to nie wszystko!

Karol Nawrocki podczas debaty z Rafałem Trzaskowskim zrobił nietypowy gest: jedną dłonią zasłonił sobie usta, a drugą coś wkładał do buzi. Ten ruch zwrócił uwagę internautów i widzów, którzy dociekali, co właściwie zrobił prezes IPN. Ten początkowo tłumaczył, że wziął gumę do żucia, ostatecznie jednak przyznał, że brał woreczek nikotynowy, potocznie zwany snusem.

O ocenę tego zachowania zostali zapytani Polacy w sondażu Opinia24 przeprowadzonego dla TVN. Jak się okazuje, najwięcej osób negatywnie ocenili zażycie woreczka na antenie w czasie debaty - to 53 proc. respondentów. Jako obojętne określiło to 33 proc. ankietowanych, a dla 8 proc. zażycie snusa było pozytywnym wydarzeniem. Z kolei 6 proc. nie miało zdania lub odmówiło odpowiedzi.

W tym samym badaniu zapytano także o to, który z kandydatów ogólnie zaprezentował się lepiej. Według 41 proc. badanych to Rafał Trzaskowski zaprezentował się lepiej. 30 proc. wskazało na Karola Nawrockiego. Według 23 proc. ankietowanych kandydaci wypadli tak samo, a 6 proc. nie miało zdania lub odmówiło odpowiedzi.

