Tak wyglądają ostatnie przygotowania do debaty "Super Expressu"! Mamy zdjęcia

Debata prezydencka "Super Expressu" będzie inna niż wszystkie inne - nie będzie w niej pytań zadawanych przez dziennikarzy. To kandydaci będą mieli szansę, by spytać swoich konkurentów o to, co uważają za najważniejsze. Dwa pytania mogą zadać dowolnej osobie, a dwa wylosowanym wcześniej uczestnikom. Dzięki temu każdy będzie miał szansę, by zabrać głos.

Debatę można oglądać na żywo na naszej stronie se.pl i na naszym kanale w serwisie YouTube już o 18:00 w poniedziałek 28 kwietnia! Tymczasem prezentujemy ostatni etap przygotowań.

Ostatnie przygotowania do debaty "Super Expressu"

Wyjątkowa debata prezydencka odbędzie się w specjalnym studiu "Super Expressu". Przyszykowano aż dwa rzędy mównic, a prowadzący - Jan Złotorowicz i Jacek Prusinowski - zajmą stanowisko za okrągłym stołem. W studiu dominują biało-czerwone barwy.

Całość będzie kontrolowana z reżyserki, gdzie widać podgląd ze wszystkich kamer. Dzięki temu zadbamy, by widzowie cieszyli jak najwyższą jakością transmisji i by nic nie umknęło ich uwadze.

Szymon Hołownia szykuje się do debaty "Super Expressu"

Jak wynika z postu opublikowanego przez sztab marszałka Sejmu Szymona Hołowni, ten już rozpoczął przygotowania. Szczególną uwagę kładzie na pytania, które będzie mógł zadać swoim konkurentom, a pomoc poproszono internautów.

- Dziś o 18:00 debata WSZYSTKICH kandydatów organizowana przez Super Express. Zero pytań od dziennikarzy - tylko nasze wzajemne. Każda i każdy z nas będzie mógł zadać 3 pytania. Macie jakieś typy? Kogo i o co powinienem zapytać? Do 16.30 czekam na Wasze podpowiedzi. Wpisujcie je w komentarzach - czytamy na Twitterze.

Jak widać, nie tylko w naszym studiu przygotowania wrą pełną parą! Z pewnością będzie to wyjątkowo ciekawa debata. Zapraszamy do oglądania, a wcześniej do zobaczenia zdjęć w naszej galerii.

