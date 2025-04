Trzaskowski: Dzisiaj potrzebna nam jest prezydentura niezależna

Taki majątek ma Rafał Trzaskowski. Ponad 2 mln złotych w mieszkaniach to nie wszystko!

Trzaskowski w Katowicach o prezydenturze

Rafał Trzaskowski jest obecny na Europejskim Kongresie Gospodarczym, gdzie zabrał głos na temat przyszłego prezydenta. Kandydat Koalicji Obywatelskiej zadeklarował, że jeśli zostanie wybrany na najważniejszy urząd w państwie, to będzie kładł nacisk na deregulację w gospodarce. – Potrzeba nam patriotyzmu gospodarczego, który preferuje polską produkcję tam, gdzie jesteśmy silni i mamy przewagi i wzmacniać Polskę jako filar całego europejskiego wspólnego rynku. I dlatego potrzebujemy mądrej regulacji, zarówno w Polsce, jak i w UE - ocenił Rafał Trzaskowski. - Bardzo się cieszę, że rozpoczęły się prace na ten temat i w Polsce i w UE, bo rzeczywiście to dzisiaj nasz priorytet. I zapewniam państwa, że gdybym został prezydentem RP, to będę wywierał nacisk, żeby te prace zakończyły się sukcesem - dodał prezydent Warszawy.

– Dzisiaj potrzebna nam jest prezydentura niezależna, ale również aktywna, która będzie od rządu wymagać podejmowania działań, natomiast jeżeli rząd tego nie będzie robił, to będzie samemu prezydent składał swoje własne propozycje.

Wybory prezydenckie 2025 - sondaże

Uśrednione w analizie przygotowanej przez PAP (stan na 18 kwietnia) wyniki ostatnich pięciu sondaży prezydenckich, przeprowadzonych przez różne ośrodki badawcze wskazują, że kandydat KO Rafał Trzaskowski uzyskuje 32,6 proc.; popierany przez PiS Karol Nawrocki - 23,8 proc.; kandydat Konfederacji Sławomir Mentzen - 15,44 proc.; kandydat Trzeciej Drogi Szymon Hołownia - 6,9 proc.; kandydat Razem Adrian Zandberg - 4,3 proc.; kandydatka Lewicy Magdalena Biejat - 3,7 proc.; kandydat Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun - 3,2 proc.; kandydat Krzysztof Stanowski - 2,1 proc.; kandydat Wolnych Republikanów Marek Jakubiak - 1,2 proc.

