i Autor: PAP (2)

Wybory prezydenckie 2025

Trzaskowski: prezydentem Polski powinien być człowiek, o którym wszystko wiemy

To już ostatnie dni przed ciszą wyborczą przed II turą wyborów prezydenckich. Rafał Trzaskowski odwiedził dziś Chrzanów w województwie małopolskim. Kandydat Koalicji Obywatelskiej nawiązał do ostatnich publikacji portalu Onet.pl na temat Karola Nawrockiego. - Nie może prezydentem Rzeczpospolitej być ktoś, co do kogo codziennie dowiadujemy się czegoś, co nas nie tylko zastanawia, ale często przeraża - stwierdził.