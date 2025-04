Trzaskowski wygrywa w mediach, Mentzen rządzi w socialach. Biejat zaskakuje

Trzaskowski w mainstreamie. Inwestycje, armia i 314 milionów kontaktów

W klasycznych mediach (prasa, portale, telewizje informacyjne) liderem zasięgu był Rafał Trzaskowski. IMM wylicza, że 314 mln potencjalnych kontaktów z przekazem, co oznacza, że przeciętny Polak mógł natknąć się na jego nazwisko nawet 10 razy w ciągu tygodnia.

Na wynik wpłynęło m.in. głośne wystąpienie w Radomiu, gdzie Trzaskowski zapowiedział inwestycje w przemysł zbrojeniowy i wzmocnienie zdolności obronnych. Temat wszedł do głównego nurtu i był szeroko relacjonowany w mediach ogólnopolskich.

Mentzen królem internetu. 526 milionów kontaktów i viralowy wywiad

Sławomir Mentzen osiągnął 526 mln potencjalnych kontaktów z przekazem. Ale to nie dziennikarze, a użytkownicy social mediów wynieśli go tak wysoko – 60% całego zasięgu pochodzi z sieci społecznościowych.

Mentzen wpadł w szał. Sejm zamarł po jego słowach

Mentzen rośnie dzięki wywiadowi w Kanale Zero, w którym powiedział m.in.: „Jestem głęboko przekonany, że nie wolno zabijać niewinnych dzieci, nawet jeżeli to dziecko wiąże się z jakąś nieprzyjemnością.” To zdanie powiedziane w kontekście aborcji po gwałcie, eksplodowało w debacie internetowej. Zwłaszcza na TikToku, gdzie użytkownicy zaczęli nagrywać filmiki z reakcjami. Wywiad poruszył też temat kas chorych i reformy systemu zdrowia. Najczęściej wyszukiwane frazy związane z Mentzenem to: „wywiad Stanowskiego”, „niewinne dziecko”, „ochrona zdrowia”.

TikTok w kampanii 2025: Mentzen z 800 tys. interakcji, Biejat rośnie jak na sterydach

Jeśli spojrzeć tylko na profile kandydatów w social mediach, Mentzen zostawia resztę stawki daleko w tyle. Według raportu IMM i Demagoga:

„Pod jego wpisami na TikToku pojawiło się łącznie prawie 800 tys. polubień, komentarzy lub udostępnień.”Na drugim miejscu – niespodziewanie – Magdalena Biejat, która odnotowała pięciokrotny wzrost wyświetleń. Jej treści w social mediach wygenerowały ponad pół miliona interakcji, głównie na TikToku. To dowód, że lewica, choć bez wielkich zasobów, potrafi wykorzystać emocje i formaty mobilne.

Medialność to nie wszystko, ale bez niej nie istniejesz

Raport IMM i Demagoga nie pokazuje, kto wygra wybory. Pokazuje, kto istnieje w świadomości wyborców, a to dziś równie cenne, jak poparcie w sondażu. Trzaskowski toczy kampanię przez media klasyczne. Przemówienia, konferencje, przemysł i bezpieczeństwo. Mentzen przez TikToka i emocje: aborcja, zdrowie, radykalne sądy i „niewinne dzieci”. A Biejat? Jej wynik to sygnał, że lewica nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa.

Poniżej galeria: Magdalena Biejat w programie "Dudek o polityce".

