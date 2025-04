Tusk reaguje na przemówienie Dudy na konwencji Nawrockiego: Pełna zgoda

Duda poparł Nawrockiego

Duda pojawił się w niedzielę na konwencji wyborczej popieranego przez PiS kandydata na prezydenta Karola Nawrockiego. Zachęcał do głosowania na niego, ale też przekonywał, że PiS "zachowało uczciwość, także w demokracji", a on szanuje reguły demokracji. Prezydent skierował też liczne zarzuty w stronę obecnie rządzących. Jego zdaniem "to są wybory, których legalność jest w zagrożeniu właśnie ze względu na te matactwa, których dopuszcza się druga strona, na ten cynizm i draństwo, na to mówienie, że Izba Kontroli SN jest nielegalna, a to ona musi zatwierdzić ważność wyborów".

Politycy przed debatą prezydencką Super Expressu. "Będzie krwawo"

Wystąpienie prezydenta było szeroko komentowane w serwisie X m.in. przez polityków koalicji rządzącej. – „Nie może być tak, że w Polsce wygrywa cynizm i draństwo” - powiedział dziś prezydent Duda. Pełna zgoda. Dokończymy to, co zaczęliśmy 15. października. Do widzenia - napisał premier Donald Tusk.

"Jeszcze tylko 100 dni"

Z kolei marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska oceniła, że Duda "krzykiem i kłamstwami postanowił zakończyć swoją prezydenturę". "Słowa o obronie demokracji z ust polityka, który przyłożył się do jej niszczenia, brzmią wyjątkowo obłudnie. Jeszcze tylko 100 dni" - skomentowała.

Według szefowej klubu Lewicy Anny Marii Żukowskiej "całą dotychczasową kampanię Nawrockiego PiS udawał, że to nie jest kandydat PiS". "Z kolei prezydent Duda zarzekał się, że nikogo nie poprze, bo prezydent nie powinien się angażować w kampanie wyborcze. Znajduję to bardzo zabawnym" - stwierdziła.

Natomiast w opinii wiceszefa MON Cezarego Tomczyka Duda zaprzecza sam sobie. – Dziś zobaczyliśmy też prezydenturę jednej partii, którą chcą kontynuować. Nawrocki=PIS. Tylko Trzaskowski sprawi, że #WygraCałaPolska - napisał.

