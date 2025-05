Wałęsa, Frasyniuk i Michnik podpisali apel o głosowanie na Trzaskowskiego w II turze. Mocne!

Nawrocki u Mentzena wyznał, że ma dostęp do broni. Powiedział, dlaczego. Groza!

W niedzielę 1 czerwca dobędzie się druga tura wyborów prezydenckich. Zmierzą się w niej Rafał Trzaskowski, który zdobył w pierwszej turze 31,5 proc. oraz Karol Nawrocki, uzyskał on wynik 29,8 proc. Eksperci przewidują, że walka będzie zacięta i każdy głos będzie się liczył. Już wiadomo, że swoje poparcie dla kandydata KO zadeklarował Szymon Hołownia i Magdalena Biejat. Na podobny ruch nie zdecydował się Adrian Zandberg.

Jest apel o głosowanie na Trzaskowskiego

PAP przekazała, że powstał apel o to, by w drugiej turze wyborów prezydenckich poprzeć Rafała Trzaskowskiego. Kopię apelu publikował w czwartek (22 maja) na platformie X jeden z jego sygnatariuszy Krzysztof Król. W apelu wezwano "wszystkich, którzy dwa lata temu opowiedzieli się za zakończeniem niszczących demokrację, nieuczciwych i autorytarnych rządów Kaczyńskiego, do potwierdzenia ówczesnej determinacji i głosowanie 1 czerwca w drugiej turze wyborów prezydenckich".

My twórcy "Solidarności" i działacze antykomunistycznego podziemia, z niepokojem i troską zwracamy się do Polaków, którym drogie są ideały wolności i demokracji. Nasza Ojczyzna znalazła się znów na zakręcie. Wówczas, niezłomnie i z wiarą w nasze wartości nie lękaliśmy się przeciwstawić opartej na wschodnim totalitaryzmie władzy. Teraz, kiedy Wolna Polska stała się częścią Zachodu, państwem przestrzegającym praw człowieka i obywatela, odpornym na imperialne zakusy Rosji, zagrożenie jest znów aktualne - napisano w apelu.

Sygnatariusze wyrazili przekonanie, że - Wybór Rafała Trzaskowskiego na urząd Prezydenta RP daje nadzieje na realizację cywilizacyjnego programu rozwoju Polski XXI wieku, a przestrzeganie wartości patriotycznych, zachowanie osobistej prawości w prowadzeniu polityki, niezbędny rozsądek przy podejmowaniu decyzji, są tego gwarancją (...). Wierzymy w mądrość i odwagę Polek i Polaków - zakończono apel.

Kto podpisał apel o głosowanie na kandydata KO?

Pod apelem podpisało się 56 osób, w tym współzałożyciel i pierwszy przewodniczący "Solidarności", były prezydent Lech Wałęsa, a także Jan Krzysztof Bielecki, Władysław Frasyniuk, Adam Michnik, Juliusz Braun, Jacek Taylor, Zbigniew Bujak, Bogdan Lis, Ireneusz Krzemiński, Barbara Labuda, Seweryn Blumsztajn, Andrzej Seweryn, Eugeniusz Smolar, Helena Łuczywo, Janusz Bazydło, Stanisław Handzlik, Danuta Stołecka, Irena Wójcicka, Grzegorz Gauden, Ewa Kulik Bielińska, Janusz Onyszkiewicz, Waldemar Kuczyński i Grażyna Staniszewska.

