Pilna decyzja Mentzena. Zwrócił się do Trzaskowskiego i Nawrockiego

Mentzen zaprasza Trzaskowskiego oraz Nawrockiego

Za nami I tura wyborów prezydenckich. Wygrał ją Rafał Trzaskowski, na którego głos oddało 31,36 procent wyborców. Drugi był Karol Nawrocki, którego poparło 29,54 procent głosujących. Z kolei trzecie miejsce przypadło Sławomirowi Mentzenowi, który uzyskał 14,81 procent głosów. Polityk Konfederacji nie poparł jeszcze żadnego z kandydatów przed II turą, ale zaprosił zarówno prezydenta Warszawy jak i szefa IPN-u na swój kanał na YouTube. - Z chęcią się z wami spotkam, oczywiście z każdym z osobna, i zadam wam sporo pytań. Po to, żeby moi wyborcy dowiedzieli się więcej od was. Wydaje mi się, że zdecydowana większość moich wyborców nie do końca wie, jakie macie zdanie na poszczególne tematy - powiedział Sławomir Mentzen. Jak dodał, przygotował deklarację dotyczącą ośmiu postulatów, którą przekaże kandydatom na prezydenta do podpisania. Oto one:

1. Nie podpiszę żadnej ustawy która podnosi istniejące podatki, składki, opłaty lub wprowadza nowe obciążenia fiskalne

2. Nie podpiszę żadnej ustawy ograniczającej obrót gotówkowy i będę stał na straży polskiego złotego

3. Nie podpiszę żadnej ustawy ograniczającej swobodę wyrażania poglądów zgodnych z polską konstytucją

4. Nie pozwolę na wysłanie polskich żołnierzy na terytorium Ukrainy

5. Nie podpiszę ustawy w sprawie ratyfikacji akcesji Ukrainy do NATO

6. Nie podpiszę żadnej ustawy ograniczającej dostęp Polaków do broni

7. Nie zgodzę się na przekazywanie jakichkolwiek kompetencji władz Rzeczypospolitej Polskiej do organów Unii Europejskiej

8. Nie podpiszę ratyfikacji żadnych nowych traktatów unijnych osłabiających rolę Polski np. poprzez osłabienie siły głosu lub odebranie prawa weta

II tura wyborów prezydenckich

II tura wyborów prezydenckich zostanie przeprowadzona w niedzielę, 1 czerwca. Zgodnie z wynikami podczas pierwszego głosowania, wezmą w niej udział Rafał Trzaskowski, kandydat Koalicji Obywatelskiej oraz Karol Nawrocki, kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość.

Zapraszam obydwu kandydatów: Karola Nawrockiego i Rafała Trzaskowskiego na rozmowę do mnie na kanale YT. Podczas rozmowy poproszę o podpisanie deklaracji zgodnej z oczekiwaniami moich wyborców.Nie ma lepszego sposobu na przekonanie do siebie moich wyborców, niż pojawienie się w…— Sławomir Mentzen (@SlawomirMentzen) May 20, 2025

