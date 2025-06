Ważna wiadomość PKW. Chodzi o Karola Nawrockiego i wybory

O szczegółach ceremonii poinformował członek PKW, Ryszard Kalisz. "Wręczenie zaświadczenia o wyborze prezydenta panu Karolowi Nawrockiemu odbędzie się 11 czerwca, to jest przyszła środa, (...) o godzinie 17.30 na Zamku Królewskim w Warszawie" - zapowiedział w rozmowie z TOK FM.

Kalisz podkreślił, że uroczystość odbędzie się w miejscu symbolizującym majestat Rzeczypospolitej, co podkreśla rangę urzędu prezydenta. "Prezydent jest najwyższym przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej, jest uosobieniem majestatu Rzeczypospolitej i dlatego tego rodzaju uroczystości odbywają się w takich ważnych dla majestatu Rzeczypospolitej budynkach, miejscach" - dodał.

Kolejne kroki procedury wyborczej

Zanim jednak Karol Nawrocki oficjalnie obejmie urząd, konieczne jest dopełnienie formalności. Od ogłoszenia jego wygranej 2 czerwca, wyborcy mają 14 dni na składanie do Sądu Najwyższego protestów przeciwko wyborowi prezydenta, co oznacza, że będzie można je składać do 16 czerwca. Do tego dnia PKW ma przyjąć uchwałę dotyczącą sprawozdania z wyborów.

- Ta uchwała zostanie przeniesiona na taki uroczysty dokument i ten dokument zostanie wręczony panu Karolowi Nawrockiemu - oznajmił Ryszard Kalisz.

Kolejnym etapem będzie decyzja Sądu Najwyższego o ważności wyboru prezydenta. Zgodnie z Kodeksem wyborczym, SN ma na to czas do 2 lipca. Ryszard Kalisz odniósł się również do kontrowersji związanych z Izbą Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, która ma stwierdzić ważność wyboru prezydenta. Status tej izby jest kwestionowany ze względu na sposób powołania sędziów.

W odpowiedzi Kalisz zaznaczył, że pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska, mając na uwadze wszystkie okoliczności związane z interesem państwa i obywateli, a także fakt, że różnica pomiędzy obydwoma kandydatami wyniosła ponad 369 tysiące głosów (Nawrocki zdobył 10 mln 606 tys. 877 głosów, Trzaskowski - 10 mln 237 tys. 286), będzie chciała doprowadzić do tego, by co do orzeczenia Sądu Najwyższego nikt nie miał wątpliwości.

- To jest jej odpowiedzialność przed historią - podkreślił Kalisz.

Finansowanie kampanii pod lupą

PKW zajmie się kwestią finansowania kampanii wyborczej dopiero w przyszłym roku.

- Dlatego, że komitety wyborcze mają trzy miesiące na złożenie sprawozdania wyborczego z finansowania kampanii wyborczej. Następnie my podjęliśmy decyzję, (że) przez miesiąc te sprawozdania będą udostępnione innym komitetom i obywatelom na stronie internetowej po to, żeby każdy mógł złożyć swoje uwagi. A później Państwowa Komisja Wyborcza ma sześć miesięcy na podjęcie decyzji o przyjęciu, bądź przyjęciu z uwagami, bądź odrzuceniu sprawozdania - tłumaczył Ryszard Kalisz.

Zgodnie z Kodeksem wyborczym, nowy prezydent Karol Nawrocki powinien objąć urząd 6 sierpnia.

W naszej galerii zobaczysz rodzinę Karola Nawrockiego:

Sonda Wybory prezydenckie 2025 wygrywa Karol Nawrocki. Czy jesteś zadowolony-/a z tego wyniku? Tak Nie Może być Bez znaczenia Nie mam zdania