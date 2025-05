Już jakiś czas temu Donald Tusk zapowiedział wielki marsz poparcia dla Rafała Trzaskowskiego, czyli "Wielki marsz patriotów" w Warszawie. Wyznaczono datę marszu - 25 maja, czyli na tydzień przed drugą turą wyborów prezydenckich, która została wyznaczona na 1 czerwca.

W czasie wieczoru wyborczego w Gdański, w historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej, Karol Nawrocki ogłosił, że zaprasza wszystkich swoich zwolenników i wyborców na marsz w niedzielę 25 maja: - Dla wszystkich tych, dla których Polska jest ważna, niezależnie od waszych poglądów politycznych, wszystkich was, chcę zaprosić 25 maja do Warszawy na wielki marsz za Polską. Polska musi wygrać - powiedział kandydata popierany przez PiS.

Kiedy i gdzie marsz Nawrockiego?

W mediach społecznościowych pojawił się plakat zachęcający do udziału w wydarzeniu z zaproszeniem: - Już 25 maja o 12:00 wyruszy MARSZ ZA POLSKĄ! To czas, by pokazać jedność, odwagę i miłość do Ojczyzny. Wspólnie z Karolem Nawrockim pójdźmy po zwycięstwo! Start: Rondo gen. Charles’a de Gaulle’a w Warszawie. Zabierzcie biało-czerwone flagi!

Trasa marszu Nawrockiego w Warszawie

Marsz mający być wyrazem poparcia Karola Nawrockiego 25 maja, rozpocznie się o godz. 12, a miejscem zbiórki będzie rondo Ch. de Gaulle’a. Dalej uczestnicy marszu udadzą się Nowym Światem, Krakowskim Przedmieściem aż do placu Zamkowego.

📣 Już 25 maja o 12:00 wyruszy MARSZ ZA POLSKĄ! 🇵🇱 To czas, by pokazać jedność, odwagę i miłość do Ojczyzny.❤️ Wspólnie z Karolem Nawrockim pójdźmy po zwycięstwo!📍 Start: Rondo gen. Charles’a de Gaulle’a w Warszawie.👉 Zabierzcie biało-czerwone flagi! #Nawrocki2025 pic.twitter.com/Qa5GFwSFIh— #Nawrocki2025 (@Nawrocki25) May 19, 2025

To nie będzie jedyne zgromadzenie tego dnia w Warszawie. Marsz 25 maja planuje też Koalicja Obywatelska, pod wodzą Donalda Tuska. "Wielki marsz patriotów" ma rozpocząć się na placu Bankowym a potem przejść w kierunku placu Konstytucji.

Warszawa, 25 maja, w samo południe!Wielki Marsz Patriotów. Pokażmy siłę. Pokażmy, że jest nas więcej. Bo kiedy będziemy razem, WYGRA CAŁA POLSKA 🇵🇱✌️#Trzaskowski2025 #WygraCałaPolska pic.twitter.com/507w9QM0US— Trzaskowski2025 (@Trzaskowski2O25) May 18, 2025

