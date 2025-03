Spis treści

Ile trzeba mieć lat, żeby być prezydentem? Minimalny wiek prezydenta

Wiek, który pozwala na zostanie kandydatem w wyborach prezydenckich określa w Polsce konstytucja. W rozdziale V konstytucji, w artykule 126 i artykule 127 dowiadujemy się szczegółów dotyczących sprawowania urzędu prezydenta. Jeżeli chodzi o wiek, to aby startować w wyborach, należy mieć ukończone 35 lat najpóźniej w dniu, w którym przypadają wybory, to minimalny wiek, który należy mieć ukończony, by zostać prezydentem w Polsce. To znaczy, że w wypadku tegorocznych wyborów, osoba, która 18 maja 2025 kończy 35 lat, może kandydować. Konstytucja tak to określa:

- Na Prezydenta Rzeczypospolitej może być wybrany obywatel polski, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 35 lat i korzysta z pełni praw wyborczych do Sejmu. Kandydata zgłasza co najmniej 100 000 obywateli mających prawo wybierania do Sejmu.

Czy istnieje limit wieku, który wyklucza start w wyborach prezydenckich?

O ile, aby zostać kandydatem w wyborach prezydenckich w Polsce należy mieć ukończone 35 lat, czyli jest szczegółowo określony wiek, który kandydat powinien mieć, o tyle nie ma przepisu decydującego o tym, do którego wieku można być prezydentem.

Ile lat mają obecni kandydaci na prezydenta?

Karol Nawrocki - 42 lata

Rafał Trzaskowski - 53 lata

Szymon Hołownia - 48 lat

Adrian Zandberg - 45 lat

Magdalena Biejat - 43 lata

Marek Jakubiak - 66 lat

Sławomir Mentzen - 38 lat

Marek Woch - 46 lat

Grzegorz Braun - 58 lat

Joanna Senyszyn - 76 lat

Wiesław Lewicki - 68 lat

Maciej Maciak - 54 lat

Wojciech Papis - 59 lat

Romuald Starosielec - 65 lat

Paweł Tanajno - 49 lat

Dawid Jackiewicz- 52 lat

Piotr Szumlewicz - 49 lat

Katarzyna Cichos - 38 lat

Dominika Jasińska - 50 lat

Aldona Skirgiełło - 47 lat

Eugeniusz Maciejewski - 70 lat

Jan Kubań

Krzysztof Tołwiński - 56 lat

Włodzimierz Rynkowski - 72 lata

Artur Bartoszewicz - 51 lat

Jolanta Duda - 56 lat

Kamil Całek - 39 lat

Marcin Bugajski - 47 lat

Jakub Perkowski

Krzysztof Sitko

Marta Ratuszyńska - 46 lat (zapowiedź, niezgłoszony komitet)

Bogdan Morkisz - 58 lat (zapowiedź, niezgłoszony komitet)

Krzysztof Stanowski - 42 lata (zapowiedź, niezgłoszony komitet)

Aktualnie z osób, które zgłosiły chęć kandydowania i starają się o start w wyborach prezydenckich w Polsce, najmłodszymi są równolatkowie, mający po 38 lat: Sławomir Mentzen i Katarzyna Cichos, najstarsza jest zaś Joanna Senyszyn, która ma 76 lat.

Najmłodsi i najstarsi kandydaci na prezydenta w III RP

Jeśli chodzi o to, kto był najmłodszym kandydatem na prezydenta w Polsce w III RP to były to dwie osoby. Startujący w 2010 roku Grzegorz Napieralski i startująca w 2015 roku Magdalena Ogórek, oboje kandydowali mając 36 lat. Zaś najstarszym startującym kandydatem w III RP był Janusz Korwin-Mikke, który w 2015 roku startował w wyborach mając 72 lata.

W poprzednich wyborach prezydenckich, czyli tych, które obyły się w 2020 roku najmłodszym kandydatem był startujący Krzysztof Bosak, który miał 38 lat. Najstarszym kandydatem wówczas był natomiast Waldemar Witkowski, miał 66 lat.

